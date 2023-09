O Jockey Plaza Shopping recebe nova atração na praça central: a Dinoland. Em um espaço de 470 m², o evento traz muita diversão para todas as idades, com torre de escalada, escorregadores e mais de 400 mil bolinhas.

Os infláveis temáticos trazem dinossauros gigantes e realistas: além do Mecatrônico T-Rex, a atração conta com o Inflável Raptor Slide, um mega escorregador inflável com uma cabeça gigante de um T-Rex e o Raptor x King, que traz uma batalha entre o King Kong gigante e o T-Rex em uma descida pra lá de radical. A torre de escalada desafia os pequenos, com escorregadores em espiral. O evento conta também com uma área baby, com gira-gira, gangorra, balanços, escorregador e brinquedos.

O valor do ingresso é de R$ 40,00 para até 30 minutos de diversão. Crianças abaixo de 5 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável, que deve obrigatoriamente adentrar ao parque e não pagará ingresso para tal. A atração funciona no mesmo horário do shopping, que recentemente foi alterado.

Serviço

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$15 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.

