Lojas e a praça de alimentação do Jockey Plaza Shopping, em Curitiba, têm novo horário de funcionamento, em vigor desde a última terça-feira, 1º de agosto. Com a mudança, agora as lojas e quiosques ficam abertos de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. Já as operações de alimentação funcionam de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h.

LEIA MAIS – Nova praça de Curitiba que promete um mirante espetacular para a cidade está atrasada?

A alteração faz com que os clientes do shopping tenham mais uma hora de funcionamento pelas manhãs, com a abertura às 10h. Mas à noite, o Jockey Plaza agora fecha às 22h, uma hora antes do habitual.

Fachada do Jockey Plaza Shopping. Foto: Divulgação/New Russo Fotografia

LEIA AINDA – Obras no Centro de Curitiba causam bloqueio em avenida e alteram o trânsito; veja onde

No Tarumã

O Jockey Plaza Shopping fica no bairro Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$ 8 por até 30 minutos e, de R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária; A taxa de pernoite é de R$ 20.

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! EMOÇÃO AO EXTREMO!! Confirmado! Capitão revela o segredo em acrobacias da Esquadrilha da Fumaça! Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!