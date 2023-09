Entre os dias 29 de setembro e 1° de outubro a cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, mais precisamente no Bosque da Uva, acontece o Dia do Torresmo. O evento imperdível promete levar os amantes de comida a um mundo de sabores irresistíveis.

Com uma crocância inigualável e um sabor inconfundível, o torresmo será servido de diversas maneiras criativas, para agradar a todos os gostos. Dos tradicionais torresmos de barriga aos acompanhamentos inovadores, os chefs locais estão prontos para surpreender os visitantes.

Além de uma celebração culinária, o Dia do Torresmo será também uma oportunidade de conhecer as melhores cervejarias artesanais locais. Os visitantes poderão conhecer várias delas, todas harmonizando com as comidas servidas no evento.

Também haverá música ao vivo, com o melhor da cultura local. Também haverá atrações para crianças. A entrada no evento é gratuita (a organização pede a doação de 1 kg de alimento).

O Bosque da Uva fica na Rua Mal. Floriano Peixoto, 8771, em Colombo. O Dia do Torresmo será das 18h às 22h na sexta (29), e das 12h às 22h no sábado (30) e domingo (1°).

