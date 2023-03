Com programação mais sertaneja do que nunca, o Curitiba Country Festival divulgou a programação oficial de shows, previstos para acontecer nos dias 6 e 7 de maio no Expotrade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os ingressos custam a partir de R$ 90 (mais taxas) e podem ser adquiridos no site Uhuu. Veja mais sobre os ingressos no final da matéria.

O line-up do Curitiba Country Festival 2023 traz alguns dos principais nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó, César Menotti e Fabiano, Zezé Di Camargo & Luciano, Maiara e Maraisa, Bruno & Marrone, entre outros. O representa “dos outros estilos” será ninguém menos que Alexandre Pires.

Segundo os organizadores, o Curitiba Country Festival 2023 contará com grande infraestrutura e mais conforto ao público, com o objetivo de proporcionar uma experiência musical de altíssima qualidade. Serão mais de 30h de muita diversão e entretenimento.

Confira as atrações do Country Festival 2023 por dia de evento:

06 de maio

Palco Principal:

Chitãozinho e Xororó

Pedro Sampaio

Clayton e Romário

César Menotti e Fabiano

Zezé Di Camargo & Luciano

Alexandre Pires

Yasmin Santos.

07 de maio

Palco Principal:

Gusttavo Lima,

Matheus & Kauan,

Maiara e Maraisa,

Hugo & Guilherme,

Bruno & Marrone,

Dennis,

Diego & Victor Hugo.

O festival é uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento. Criado em 2007, o Curitiba Country Festival consolidou-se como o maior evento do Paraná e um dos maiores do Brasil no gênero sertanejo. Com o passar dos anos, o festival ampliou o conjunto de gêneros musicais, a fim de atender os diversos públicos.

No Backstage, o cliente tem direito ao Open Food e Open Bar, entrada exclusiva para o setor, visão privilegiada do palco principal, palco exclusivo no setor, lounge de descanso, sanitários exclusivos e salão de beleza.

O Camarote também possui o sistema Open Bar com entrada exclusiva, visão privilegiada do palco principal, lounge, sanitários exclusivos e praça de alimentação.

A arena vip é em formato pista com um espaço amplo e próximo ao palco. Possui bares com comidas e bebidas à venda e também conta com sanitários exclusivos. Para quem prefere o agito, a Arena é o setor ideal. A diferença dela para a Arena Vip é que sua localização é atrás da Arena Vip, sendo mais distante do palco.

Classificação: 12 a 17 anos – acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar (Camarote e Backstage), permitida entrada apenas maiores de 18 anos.

Ingressos!

Arena Lote 3: a partir de R$90,00 + taxas

Arena Vip Lote 3: a partir de R$150,00 + taxas

Camarote Lote 3: a partir de R$290,00 + taxas

Backstage Lote 3: a partir deR$480,00 + taxas

Passaporte: Você adquire o seu ingresso para curtir os dois dias de festival nos setores Arena, Arena Vip, Camarote ou Backstage. Atenção! Nessa modalidade, você receberá 1 ingresso que valerá para os dois dias do evento. A venda de PASSAPORTE é realizada somente online.

SETORES E SERVIÇOS

Arena

Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço; Haverá bares (alimentação e bebidas à venda), além de sanitários exclusivos.

Arena Vip

Setor no formato pista, em pé e com amplo espaço; Este setor é mais próximo do palco que o Setor Arena; Haverá bares (alimentação e bebidas à venda), além de sanitários exclusivos.

Camarote

OPEN BAR das 14hs às 00:00. Água, refrigerante e cerveja; Entrada exclusiva para Camarote; Visão privilegiada do palco; Lounge de descanso e sanitários exclusivos; Praça de alimentação.

Backstage

OPEN FOOD das 16hs às 23:00, OPEN BAR das 14hs às 00:00: água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin e energético, além de bar de drinks especiais; Restaurante com variedade de finger foods; Entrada exclusiva para Backstage; Visão privilegiada do palco; Salão de beleza;

>>> Vendas pela Internet

PONTO DE VENDA FÍSICO

SHOPPING CRYSTAL- Quiosque Piso L4 Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR, 80420-000. Horário de atendimento: Segunda a sábado das 12h às 20h e domingo das 14h às 20h.

Quiosque Piso L4 R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR, 80420-000. Segunda a sábado das 12h às 20h e domingo das 14h às 20h. BILHETERIA LOCAL: EXPOTRADE Somente em dias de Show 2 horas antes. Endereço: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Formas de pagamento:

● Internet: Depósito, transferência bancária, pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

● Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket, American e Banricompras.

MEIA ENTRADA/DESCONTOS: (disponível apenas nos setores ARENA E ARENA VIP. Não há incidência de Meia Entrada no Passaporte e nos demais setores)

● 50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

● 50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

● 50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

● 50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

● 50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015

● 50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015

● 50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015.

● 70% de desconto nos setores Arena e Arena Vip, 30% no setor Camarote e 10% no setor Backstage para Sócios Clube Opus. Limitado a 02 ingressos por sócio. Válido para compras na Uhuu através do CPF. Não é válido para passaporte.