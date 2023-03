Acontece neste sábado, das 9 às 18 horas, a 4ª Vinil Fest, feira temática com mais de oito mil discos de vinil à venda, com valores a partir de R$ 10. Será no Jipe Bar, que também vai servir comidinhas de boteco especiais. A diversão musical fica com os sete DJs que vão animar o evento ao longo do dia.

O colunista de gastronomia Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta (que também atua como DJ), vai discotecar a partir das 17 horas. A feira terá a participação de 11 expositores de vinil do Paraná e Santa Catarina e, ainda, estandes com camisetas e acessórios temáticos.

+ Veja mais: Boteco de Curitiba cria promoção inusitada: xingamentos valem chope

Além dos diversos petiscos do cardápio do Jipe Bar, o chef Maurício Fontana oferecerá um combo exclusivo para o evento, o Combo Vinil, composto por um Cheese Burger Bacon Artesanal (hambúrguer de blend especial de carne bovina Angus com bacon, queijo cheddar, maionese artesanal, servido no pão brioche) e mais um chope de 400 ml. Tudo por R$ 29.

Quem curte camisetas temáticas poderá aproveitar a promoção da Ruído na Vinil Fest. Comprando três camisetas você ganha uma à sua escolha. E na hora vão rolar muitas ofertas de discos e acessórios.

+ Leia mais: Há um ano bloqueado em Curitiba, viaduto pode ser liberado com novidade; Veja!

A 4ª Vinil Fest é uma realização conjunta do Espaço Alternativo, Personal Records e Ruído Camisetas, juntamente com o Jipe Bar. Saiba mais no Instagram @cwb_vinilfest. O Jipe Bar fica na Rua Secondo Tedeschi, 36, esquina com rua Nelson de Souza Pinto, Ahú.

A entrada é gratuita e o espaço é Pet Friendly. Informações: (41) 9 9154-7589 / (41) 9 95147288 / (41) 9 9615-6722.