Acontece neste sábado, a partir do meio-dia, a inauguração da primeira unidade da Nanica Brasil, em Curitiba. A loja especializada nas tortas Banoffe (da tradicional combinação massa, banana, doce de leite e creme) e todas as suas variações (com uva ou morango, por exemplo) abre suas portas na Rua Coronel Dulcídio, 540, no Batel.

“Sonhava com isso há muito tempo”, emociona-se Leonardo Macedo, um dos três proprietários da rede, que já tem três lojas em São Paulo (inclusive a primeira delas fica na tradicional Rua Augusta) e, além da unidade curitibana, se prepara para abrir uma filial no Rio de Janeiro.

Ao lado de Tito Barcelos e Tiago Abravanel, ator, cantor e neto do empresário e apresentador Silvio Santos, Leonardo retorna para onde tudo começou. “Para mim a ansiedade tá maior do que qualquer coisa que já vivi. Voltar para casa tem um gosto especial. Amo essa cidade e sonhava com essa volta”, disse o empresário, que antes de abrir a Nanica, em São Paulo, tinha um bar no bairro Bigorrilho.

Leonardo lembra de quando saiu de Curitiba para tentar a sorte na capital paulista, pelas dificuldades que passou e a sensação de realização. “Não existem palavras. É uma emoção muito grande. Tô chorando a semana inteira. Poder orgulhar meu pai, minha mãe e amigos, e todos que sabem dessa história de renúncia e ‘de um passo pela fé’ de ir embora daqui, com pouco dinheiro e um sonho muito grande. Não tem preço realizar isso”.

Entusiasta da torta de banana de origem alemã, Tiago Abravanel comenta a estreia em Curitiba. “Para nós é um momento de muita felicidade e celebração. É realizar aquilo que almejamos: voltar para casa. É uma sensação muito boa. Apesar de eu não ser daqui, a marca tem muito de Curitiba e é uma honra poder estrear aqui. Estamos muito felizes com esse momento. Será maravilhoso”.

“Fiquei enlouquecido”

Tiago Abravanel. Foto: Tavinho Costa / Divulgação

Sócio da Nanica Brasil desde o início do ano, Tiago Abravanel lembra a primeira vez que experimentou a torta. “A primeira vez que comi foi há uns três anos, quando o Leonardo me levou no camarim quando eu me apresentava aqui em Curitiba. Eu fiquei enlouquecido. A partir dali, a paixão só cresceu e hoje sou sócio dele e do Tito”, disse à Tribuna.

“A paixão aconteceu desde que provei e a hora que eles me fizeram o convite, aceitei com muito prazer. Além de amigos, são profissionais incríveis”, acrescentou o artista. Os planos de expansão são grandes, mas a velocidade que vai ditar o ritmo desse crescimento é definida pelo cuidado com que os sócios tratam da rede. “Vontade muito grande de crescer. Vamos abrir uma no Rio de Janeiro e aos poucos, caminhar para expandir. Acreditamos no sabor da torta e a marca tem a cara do Brasil”, afirmou Abravanel.

Cuidados na pandemia

O Nanica Brasil, especialmente o Leonardo Macedo, já foram personagens dos Caçadores de Notícias. Quando anunciou que pretendia abrir uma loja aqui em Curitiba em pleno mês de setembro, Leonardo sabia que estaríamos na pandemia. Mesmo assim, não deixou que isso atrapalhasse seu sonho.

Para quem pretende visitar o espaço neste sábado, fica o esclarecimento. As mesas que ficarão no local não estarão disponíveis para a inauguração. “A loja vai funcionar só no sistema take away (pegue e leve) na inauguração. As pessoas vão entrar, conhecer o espaço, o cardápio, comprar e sair. Várias pessoas vão instruir que for para que possamos seguir os protocolos e zelar pela saúde de todos”, explicou Leonardo.