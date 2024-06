A mostra ‘A Literatura Paranaense no Cinema’ será uma das atrações do II Festival da Palavra de Curitiba. Com curadoria do cineasta Fernando Severo, a mostra é composta de seis filmes baseados nos textos de Dalton Trevisan, Valêncio Xavier e Paulo Leminski.

As exibições acontecem de 21 a 23 de junho, das 18h30 às 21h30, na Sala Valêncio Xavier do Cine Passeio. O ingresso é gratuito e por ordem de chegada.

Cada dia é dedicado a um escritor, com exibição de um curta-metragem, seguido de um longa. No dia 21, serão exibidos filmes adaptados de textos de Dalton Trevisan: Balada do Vampiro (curta-metragem, 2007), dirigido por Beto Carminatti e Estevan Silveira, e Guerra Conjugal (longa-metragem, 1974), de Joaquim Pedro de Andrade.

No dia 22, estarão em cartaz mais duas produções dirigidas por Beto Carminatti, desta vez com adaptação de uma das obras de Valêncio Xavier, O Mistério da Japonesa (curta-metragem, 2005), em codireção com Pedro Merege, a partir da novela O Mistério da Prostituta Japonesa. Em seguida será apresentado o filme As Muitas Vidas de Valêncio Xavier (longa-metragem, 2013), um documentário sobre a obra do escritor e cineasta.

O curta-metragem Ervilha da Fantasia, de Werner e Willy Schumann, e o longa Ex-Isto, de Cao Guimarães, serão exibidos no dia 23. Ervilha da Fantasia é um documentário de 1985 sobre Paulo Leminski, que relata fatos de sua vida como escritor, poeta, tradutor e professor. Ex-Isto (2010) é um longa baseado na obra Catatau, uma das mais famosas de Leminski.

Filmes do II Festival da Palavra de Curitiba

Mostra A Literatura Paranaense no Cinema

De 21 a 23 de junho, das 18h30 às 21h30

Cine Passeio – R. Riachuelo, 410

Ingresso gratuito

21 de junho – Dalton Trevisan

BALADA DO VAMPIRO (curta-metragem) – direção de Beto Carminatti e Estevan Silveira

GUERRA CONJUGAL (longa-metragem) – direção de Joaquim Pedro de Andrade

22 de junho – Valêncio Xavier

O MISTÉRIO DA JAPONESA (curta-metragem) – direção de Beto Carminatti e Pedro Merege

AS MUITAS VIDAS DE VALÊNCIO XAVIER (longa-metragem) – direção de Beto Carminatti

23 de junho – Paulo Leminski

ERVILHA DA FANTASIA (curta-metragem) – direção de Werner e Willy Schumann

EX-ISTO (longa-metragem) – direção de Cao Guimarães

