Entre os dias 13 e 16 de junho, a Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba, vai vender o tradicional bolo de Santo Antônio. Ao todo serão preparadas 3 mil fatias com mil medalhas do santo casamenteiro. A produção da sobremesa já é tradição na comunidade.

Neste ano, os sabores escolhidos são de doce de leite com amendoim e coco com abacaxi. Cada fatia custará R$ 10. Reza a tradição que quem encontrar o santo no bolo terá mais chances de casar.

Além do bolo, a novidade para esse ano é a venda do ‘kit café da tarde’ que contém dois pedaços de bolo, um pão caseiro e um pote de geleia. O valor do kit será de R$ 30. Devido à grande procura nos anos anteriores, a paróquia venderá antecipado o kit pelo WhatsApp (41) 98750-5111.

Paróquia em Curitiba promove festa junina e show de prêmios

No domingo (16), a diversão está completa com uma tarde junina. Nesse dia a paróquia vai realizar a venda de pastéis e quentão. Também vai ter dança de quadrilha e um show de prêmios a partir das 14 horas.

Serviço – Venda do bolo de Santo Antônio em Curitiba

O que: Bolo de Santo Antônio

Onde: Paróquia Sagrada Família – Rua Pedro Gusso, 4451 – Cidade Industrial de Curitiba

Quando: de 13 a 16 de junho

Horário: das 9 horas às 21 horas

Vendas antecipadas pelo WhatsApp: 41 98750-5111

