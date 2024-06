Receitas com milho-verde para fazer na Festa Junina

As Festas Juninas são uma das celebrações mais aguardadas no Brasil, especialmente pelas comidas típicas que encantam a todos. Entre os ingredientes mais tradicionais dessa festividade, o milho-verde se destaca como protagonista de pratos irresistíveis.

Versátil e saboroso, ele pode ser utilizado em receitas doces ou salgadas, agradando diversos paladares. Pensando nisso, confira quatro receitas com milho-verde para testar em casa e fazer do arraial um sucesso. Confira!

01 – Curau de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 5 espigas de milho-verde

1 l de leite

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e o leite e bata por 3 minutos. Após, coe com a ajuda de um coador e transfira para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em um recipiente, polvilhe com canela e sirva em seguida.

+ Leia também: O segredo da ‘sopa’ oriental que conquistou Curitiba: mais de 20 ingredientes

02 – Docinho de milho-verde

Ingredientes

395 g de leite condensado

395 g de grãos de milho-verde

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de manteiga

4 gemas de ovo

Manteiga para untar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata milho-verde e o leite condensado até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o coco ralado e leve ao fogo médio para cozinhar até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o doce sobre um prato e espere esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e passe no açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

+ Leia também: Sanduíche queridinho do McDonald’s volta ao cardápio em edição limitada

03 – Pamonha doce

Ingredientes

Grãos de 12 espigas de milho-verde

2 xícaras de chá de açúcar

200 ml de água

1 xícara de chá de coco ralado

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Palha de milho-verde para embrulhar

Barbante para amarrar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e a água e bata até obter uma mistura cremosa. Acrescente o coco ralado e o açúcar e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa nas palhas de milho-verde e amarre com o barbante. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque a pamonha na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira, desligue o fogo e sirva em seguida.

+ Leia também: Mostra de teatro para crianças tem várias atrações até domingo em Curitiba

04 – Pamonha com queijo coalho

Ingredientes

Grãos de 10 espigas de milho-verde

10 tiras de queijo coalho

200 ml de óleo

1 colher de chá de sal

1 pitada de açúcar

Água para cozinhar

Palha de milho-verde para embrulhar

Barbante para amarrar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e bata. Após, coe a mistura com a ajuda de uma peneira e coloque em uma panela. Adicione o óleo, o sal e o açúcar e misture. Depois, distribua a mistura nas palhas de milho-verde e, em cada uma delas, uma tira de queijo coalho. Amarre com um barbante e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha as pamonhas sobre ela e cozinhe por 30 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira, desligue o fogo e sirva em seguida.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista