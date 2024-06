Mostra de teatro para crianças tem várias atrações até domingo em Curitiba

A alegria e a magia do teatro vão tomar conta de Curitiba até o final desta semana. A Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná (ATINJ/PR) vai realizar até o dia 09 de junho a IV Mostra ATINJ de Teatro para Crianças. O evento é uma oportunidade de compartilhar a produção teatral de companhias paranaenses, direcionada ao público de todas as idades para incentivar o entretenimento para toda a família.

As apresentações acontecerão em três espaços culturais – Espaço Cultural da Cia. do Abração (Bacacheri), Espaço da Criança (Santa Felicidade) e no Centro Cultural Boqueirão (Boqueirão). A ideia é promover no público infantil um interesse especial pela arte e suas diversas formas de manifestação. A edição de 2024 traz novidades como apresentações com tradução em libras para promover a acessibilidade a pessoas com deficiência auditivas.

Serão 10 apresentações de 09 espetáculos diferentes de nove companhias de Curitiba, Maringá, Sarandi e Ponta Grossa. Deste total, 08 apresentações vão acontecer em dias letivos, direcionadas ao público das Escolas Públicas Municipais. Já, no final de semana serão realizadas duas apresentações gratuitas abertas ao público. Linguagens artísticas variadas como teatro, circo, dança, música, artes visuais e literatura fazem parte da programação.

Além das apresentações, a mostra também é composta por uma oficina teatral, direcionadas a professores, mesa-redonda e palestra sobre a história do teatro para crianças em Curitiba. A oficina será realizada na Academia Cena Hum. A programação completa da mostra está disponível em: https://mostraatinj.blogspot.com/.

A presidente da Associação, Letícia Guimarães, comentou sobre o projeto. “A quarta mostra ATINJ traz espetáculos premiados e realizados por grupos comprometidos com este ofício há bastante tempo. O projeto é essencial para que cada vez mais a arte esteja presente na vida das pessoas”.

O evento proporciona ao público de escolas públicas o acesso gratuito às apresentações. “É um evento muito importante que proporciona oficina, espetáculos e principalmente a mesa redonda, que é discutido as linguagens e as formas de se fazer teatro. Contamos com a participação e divulgação de todos”, reforça Pedro Uchoa, vice-presidente da Atinj.

Companhias participantes!

COMPANHIA DO ABRAÇÃO – CURITIBA

– CURITIBA C IA. CIRCO TEATRO SEM LONA – MARINGÁ/PR

– MARINGÁ/PR C IA. PÉ NO PALCO – CURITIB

– CURITIB M RG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS – CURITIBA

– CURITIBA CIA. ESPAÇO DA CRIANÇA – CURITIBA

– CURITIBA CENATRUPE – SARANDI/PR

GRUPO DIA DE ARTE – PONTA GROSSA/PR

MEU CLOWN – MARINGÁ/PR

MARINGÁ/PR CENAHUM – CURITIBA

Veja os próximos espetáculos

06 de junho (quinta) – 14h30 | Local: Espaço da Criança (Santa Felicidade). Espetáculo: DOIDO PRA VOAR – CenaHum

07 de junho (sexta) – 9h30 | Local: Centro Cultural Boqueirão. Espetáculo CONTOS DA DONA ONÇA–Cia Cenatrupe – Sarandi/PR

07 de junho (sexta) – 14h30 | Local: Espaço da Criança (Santa Felicidade). Espetáculo AI! SUMIRAM OS BRINQUEDOS – Dia de Arte – Ponta Grossa/PR

08 de junho (sábado) – 11h | Local: Centro Cultural Boqueirão. Espetáculo O TELEPATA – Cia Meu Clown – Maringá/PR.

08 de junho (sábado) – 16h | Local: Cia do Abração. Espetáculo As Aventuras do Lobo Mau – Circo Teatro Sem Lona – Maringá/PR.

Endereços dos locais

TEATRO ESPAÇO DA CRIANÇA (R: Domingos Strapasson, 620, Santa Felicidade)

CENTRO CULTURAL BOQUEIRÃO (R. José Guercheski, 281 – Boqueirão)

CIA DO ABRAÇÃO (R: Paulo Ildefonso Assumpção, 725)

