Dia dos Namorados em Curitiba: confira opções para um jantar romântico

Que tal um menu especial para uma noite especial? A Tribuna do Paraná selecionou alguns lugares por Curitiba que vai oferecer um cardápio todo especial de Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho. Confira as opções a seguir:

Fondue especial para os casais

Para celebrar o Dia dos Namorados, o Medialuna vai disponibilizar um fondue exclusivo para os casais, que pode ser saboreado no conforto de casa ou no próprio café, mediante reservas. Esta delícia romântica serve duas pessoas e é composta por 350g de fondue de dulce de leche argentino, 100g de morangos frescos, 100g de uvas verdes sem sementes, 100g de cubinhos de queijo da canastra, meia dúzia de media lunas tradicionais e uma dúzia de pepitas doces de coco queimado com baunilha e de chocolate meio amargo.

Para quem optar por comemorar no ambiente acolhedor do Medialuna, o fondue será servido por R$ 99,80. Já os casais que preferirem celebrar em casa, podem solicitar a entrega no delivery por R$125.

O Medialuna abre de segunda a sábado das 8h às 21h, com um cardápio recheado de opções deliciosas para desayunos e meriendas ao longo do dia.

Serviço:

Medialuna Sabores Argentinos

Loja Alto da XV: Rua Sete de Abril, 698 – Alto da XV (Fácil estacionamento nas ruas laterais)

Horário de funcionamento: de segunda a Sábado das 8h às 21h.

Três dias de comemoração na OX Room Steakhouse

OX Room Steakhouse

A badalada steakhouse curitibana vai abrir as portas para receber os casais apaixonados com um menu completo de entrada, prato especial e sobremesa pensado para celebrar o amor e a gastronomia em uma experiência inesquecível.

“Vamos servir de entrada o Steak Tartare ou a Mini Salada de Peras ao Vinho, seguida o Bife Wellington com Ravióli de Queijos ou o Salmão ao Toque de Laranja com Risoto de Morango. Esse risoto, em especial, garanto que os casais vão adorar”, conta o chef Leando Aron Fernandes.

Já a sobremesa terá as opções de Torta de Nozes ou o Smores, que leva marshmallows com chocolate. “A gente brinca que o Smores é exatamente o que o Dia dos Namorados prega, o amor entre os apaixonados e por essa sobremesa simplesmente deliciosa”, completa o chef.

O menu especial do Dia dos Namorados será servido a R$ 199 por pessoa (bebidas não incluídas) no horário do jantar nos dias 11, 12 e 13 de junho. É possível fazer as reservas antecipadas pelo (41) 99779-3354 ou (41) 3039-4577 e no Instagram @oxroom_steakhouse . Outras informações estão disponíveis no site oxsteakhouse.com.br.

A OX Room Steakhouse em Curitiba fica na Al. Dom Pedro II, 390, no bairro Batel.

Bar com menu de Dia dos Namorados a R$ 51,90

O Dia dos Namorados está chegando, quase todo o mundo a data é comemorada no dia 14 de fevereiro, enquanto aqui no Brasil, a comemoração acontece na próxima quarta-feira, 12 de junho. Para celebrar a noite mais romântica do ano, o Garden HamBargueria preparou um menu especial a preço promocional.

O “Jantar Especial Dia dos Namorados Garden” contará com entrada (porção de bolinho de parmesão), prato principal (steak burger ou veg burger) e sobremesa (churros espanhol)com valor fixo de R$51,90 (por pessoa). Que fizer a reserva antecipada ganha ainda 2 taças de espumante.

Localizado em um dos bairros mais famosos e agitados da cidade, o Largo da Ordem, quase em frente ao “cavalo babão”, o Garden funciona de segunda a quinta-feira, das 17h à 00h, sextas-feiras das 17h às 01h, sábados das 11h à 01h e domingos das 11h às 00h.

Serviço:

Dia dos Namorados – Garden São Francisco

Quando: 12 de junho de 2023.

Endereço: Av. Jaime Reis, 22 – São Francisco.

Informações e reservas: +55 (41) 3121-2730

Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira das 17h à 00h, sextas-feiras das 17h às 01h, sábados das 11h à 01h e domingos das 11h às 00h.

Experiência especial no Poco Tapas Gastronomia Molecular

Que tal sair da rotina e surpreender seu amor no Dia dos Namorados com um jantar fora do comum? Topa? Então, o destino será o Poco Tapas, restaurante especializado em gastronomia molecular em Curitiba. A sequência, elaborada pelo chef Fábio Mattos, conta com 12 pratos, sendo eles oito salgados e quatro sobremesas. As reservas para o dia 12 de junho estão esgotadas, e, por isso, neste ano, o restaurante aceitará reservas no dia 11 de junho, também, com exclusividade ao Dia dos Namorados.

O menu degustativo é elaborado com técnicas que usam a ciência, como controle de viscosidade, congelamento com nitrogênio líquido, inserção de ar e esferificação. Os pratos são releituras de pratos famosos, como feijoada, mas com apresentações completamente diferentes das convencionais. E não ficam só no menu as surpresas: drinks moleculares exclusivos darão um charme todo especial ao jantar. É ou não é o local perfeito para engatar e fazer uma surpresa também ao seu amor: será que esse ano, o pedido de casamento vem?

O Poco Tapas também conta com uma carta de vinhos especial, que harmoniza perfeitamente com o menu e com um pedido de casamento. O Chef Fábio Mattos atua na gastronomia paranaense há mais de 12 anos, sempre inovando e trazendo novos conceitos para o cenário gastronômico da cidade. O restaurante é um dos mais bem avaliados em Curitiba pelo TripAdvisor. Mais informações e reservas pelo telefone (41) 99682-8758.

Serviço:

Dia dos Namorados no Poco Tapas Gastronomia Molecular

Vagas disponíveis para o dia 11 de junho (terça)

Vagas esgotadas para o dia 12 de junho

A partir das 19h

Reservas pelo telefone (41) 99682-8758

Avenida Vicente Machado, 2855

‘Mucho’ amor e sabor no Zapata Mexican Bar

Ao som dos mariachis, o Día de los Enamorados nas unidades do Zapata Mexican Bar, no Centro Cívico e no Água Verde, promete ser especial e caliente, como a boa comida mexicana deve ser. E como a noite do Dia dos Namorados também merece ser. Com menu completo, incluindo sequência de pratos mexicanos, sobremesa e vinho, ao preço de R$289 para o casal, a data mais romântica do ano será especial no Zapata. A sequência é valida das 11h30 às 23h no dia 12 de junho.

A Sequência Mi Amor do Día de los Enamorados do Zapata vai começar com Taquitos de Provolone e Pastelitos de Chile, seguidos de Tacos de Barbacoa e Nacho Los Corrientes. A sobremesa serão duas unidades de Mini Chimichanga de Morango com Nutella. E mais: tudo isso regado com uma garrafa de vinho chileno.

A Sequência Mi Amor é válida exclusivamente nas unidades Mexican Bar, nos bairros Centro Cívico e Água Verde. As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 99198 – 2764 (Centro Cívico) ou (41) 97402 – 2156 (Água Verde).

Serviço:

Sequência Mi Amor no Día de los Enamorados Zapata Mexican Bar

R$289 com uma garrafa de vinho chilena inclusa

Válido exclusivamente no dia 12 de junho

Centro Cívico: R. José Sabóia Cortês, 383 – Centro Cívico

Água Verde: Av. dos Estados, 850 – Água Verde

Reservas e informações pelos telefones:

Centro Cívico (41) 99198 – 2764 / Água Verde (41) 97402 – 2156

Jazz embala apaixonados na Adega San Vicente

Nada como uma boa música para embalar os corações apaixonados neste Dia dos Namorados na Adega San Vicente. Ao som de jazz, ao vivo, com a cantora Carine Lupp, o menu do Dia dos Namorados vai ficar ainda mais saboroso. Por R$160 por pessoa, mais taxa de serviço, em dois horários disponíveis para reservas, o menu inclui opções de entrada, prato principal e sobremesa.



Para abrir o jantar, as opções de entrada serão Cappuccino de Cogumelos Selvagens; Brusquetas com Tomates frescos e manjericão; ou ainda Queijo Brie assado com mel, castanhas caramelizadas e geleia de laranja (esta opção é para compartilhar). Para o prato principal, as opções serão: Camarões al Limone (camarões grelhados na manteiga de ervas e servidos com spaghetti e espuma de limão siciliano), Mignon Roquefort (Tornedor de mignon grelhado e servido com gnocchi artesanal ao molho roquefort) ou ainda Polenta Cremosa (com parmesão, servida com ragu de vegetais).

Fechando de forma doce e saborosa a noite dos namorados, as opções de sobremesa serão Cheesecake artesanal servido com crumble doce e calda rústica de frutas vermelhas; Fondue de chocolate com frutas da estação (opção para compartilhar); ou ainda Churros de doce de leite.

As reservas são mediante pagamento de 50% via Pix, e podem ser feitas pelo telefone (41) 3327-8938. Haverão dois turnos para reservas: 19h às 21h15 e 21h30 às 23h30. A taxa de rolha, neste dia, será R$100. A Adega San Vicente fica na Alameda Dom Pedro II, 255 – Shopping Novo Batel.

Serviço:

Dia dos Namorados com Jazz ao vivo com Carine Lupp na Adega San Vicente

Dia 12 de Junho, em dois horários para reservas: 19h às 21h25 e 21h30 às 23h30

Reservas mediante pagamento de 50% via Pix pelo telefone (41) 3327-8938

Alameda Dom Pedro II, 255 – Shopping Novo Batel.

Noite romântica com gastronomia indiana

Os casais que apreciam a culinária indiana já têm um destino para celebrar o Dia dos Namorados deste ano: o Swadisht, referência da gastronomia indiana em Curitiba, preparou três opções de menu que servem duas pessoas com entradas, pratos principais, sobremesas e a opção de harmonizar a sequência com vinhos da adega escolhidos pela equipe do restaurante. Quem for degustar o cardápio assinado pelos chefs Ravi Shinde e Shivam Thakur ainda vai concorrer a uma diária no hotel boutique de cinco estrelas Suryaa Hotel Curio Collection by Hilton.

O restaurante, que receberá uma decoração especial com flores e velas, irá servir o menu apenas no dia 12 de junho, para reservas antecipadas. Serão dois turnos de atendimento: o primeiro das 19h às 21h30 e o segundo, das 21h45 até fechar. Para garantir a reserva, basta entrar em contato pelo telefone (41) 3015-1056 ou pelo WhatsApp, no (41) 9 8735-9386.

Serviço:

Dia dos Namorados no Swadisht

Valores (sem vinho | com vinho): Menu Carnes – R$360 /R$490; Menu Frutos do Mar – R$400/R$530; Menu Vegetariano – R$290/R$420 (todos os menus servem duas pessoas)

Reservas: (41) 3015-1056 / (41) 9 8735-9386 (WhatsApp)

Data e horário: 12 de junho, a partir das 19h

Endereço: R. Vicente Machado, 2036 – Batel

Menu italiano na Sforno Trattoria

Sob a direção da renomada chef Rejane Ribeiro, o restaurante Sforno Trattoria e Pizzaria convida os casais a desfrutarem de um jantar romântico exclusivo nos dias 11, 12 e 13 de junho, com um Menu Especial cuidadosamente elaborado.

O cardápio inclui uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma taça de espumante de boas-vindas como cortesia, tudo por um valor promocional de R$ 320 por casal para pagamento antecipado (R$ 370 na semana da comemoração). O destaque da noite será a estação de Fettuccine no Grana Padano, onde a massa artesanal é preparada na frente do cliente, proporcionando uma experiência sensorial única.

As entradas oferecidas serão o Arancine al Formaggio, que é um bolinho de arroz arbóreo recheado com mozarela e acompanhado de uma maionese cítrica, ou a Insalata Sforno, composta por uma redução de aceto balsâmico, mel e azeite, lascas de Parmigianno, morangos, figo, Parma e crocante de pistache.

Já as sobremesas serão o Limone Brüllê, um creme de Curt Lemon numa apresentação inusitada, ou o Budino ai Pistacchio, um pudim de leite com o autêntico sabor do pistache italiano.

Serviço:



A Sforno Trattoria e Pizzaria está localizada na Rua Dom Alberto Gonçalves, 480, Mercês, e abre de terça a domingo, das 18h às 23h, incluindo feriados. Com capacidade para 76 pessoas, é o lugar ideal para um jantar a dois ou comemorações em família. Mais informações e reservas estão disponíveis no (41) 99958-5092 e no Instagram @sfornopizzaria.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida