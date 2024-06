Sanduíche queridinho do McDonald’s volta ao cardápio em edição limitada

Os clientes pediram e ele está de volta. Com o sucesso da volta do McFish neste ano, o McDonald’s anuncia nova temporada de vendas do sanduíche em todo o Brasil, em mais uma edição especial e por tempo limitado. Quem já estava com saudade desse ícone ou quer experimentar todo o sabor da proteína 100% de peixe, empanado crocante, queijo e molho tártaro, pode comemorar porque ele está voltando mais uma vez!

Para celebrar essa novidade e matar a curiosidade dos McFish Lovers sobre a origem desse fenômeno em todo o mundo, o Méqui foi até o Alasca para gravar a série “McFish – O Regresso”. Com quatro episódios, a produção conta a história de três consumidores reais e apaixonados por McFish – Juliana Gallera, João Vancini e Adriana Marto – que viajaram até os mares gelados para buscar o peixe Polaca, que ganhará os restaurantes do Méqui no Brasil. Confira todos os episódios aqui.

“A primeira temporada do retorno do McFish matou a saudade dos fãs mais apaixonados e caiu no gosto de muitos outros consumidores que nunca tinham experimentado esse clássico, mas que também viraram fãs e aguardavam poder viver essa experiência novamente. Agora, com o Regresso de McFish queremos mostrar o que faz desse sanduíche tão especial e destacar toda a jornada de sabor dos mares gelados do Alasca até nossos restaurantes em todo Brasil”, destaca Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s.

Em mais um movimento que mostra a conexão e o amor do Méqui por seus fãs, a série também ganhou um lançamento especial. A marca promoveu uma première exclusiva para mais de 200 McFish Lovers, que se inscreveram na lista VIP da marca na primeira temporada, e que viveram a experiência de matar a fome de McFish e assistir a série antes de todo mundo! Para o fã de McDonald’s, série também tem sabor de McFish.

Idealizada em parceria com a GALERIA.ag., a série tem o intuito de apresentar ao consumidor a origem do peixe do McFish, que é proveniente do Alasca, além de reforçar o sério controle de qualidade e olhar para sustentabilidade que o Méqui tem com seus ingredientes e fornecedores. Com linguagem visual inspirada em séries cinematográficas e documentais, a campanha contará com a veiculação do trailer nas telas de cinemas e ampla estratégia digital, divulgando a série nos canais proprietários do Méqui como Instagram, YouTube e TikTok, que vão repercutir os principais cortes e momentos da série.

“Essa campanha é, sobretudo, um projeto de conteúdo e entretenimento. A decisão de irmos até o Alasca para buscar o principal ingrediente do McFish eleva nosso projeto a um novo patamar de emoção e storytelling. Além disso, trouxemos personagens que possuem o McFish como um ponto importante em suas trajetórias, e estamos aproximando ainda mais o Méqui do público com uma história que informa e entretém”, afirma Rodrigo Marangoni, Diretor Executivo de Criação da GALERIA.ag.

Para reverberar a campanha e reforçar o aspecto cinematográfico da série, a marca também realiza uma parceria especial com o Omelete. O portal tem uma landing page especial sobre O Regresso do McFish, com todos os episódios da série, Fish Facts (conteúdos educacionais com informações sobre o produto).

O clássico McFish estará disponível, por tempo limitado, a partir do dia 11 de junho em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no Drive-Tudo, no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire.

Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, seja pelo QR code ou CPF, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos.

