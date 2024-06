Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores

Em meio a uma semana marcada por manifestações e uma queda de braço entre professores e a Secretaria de Estado da Educação, o Governo do Estado pediu a prisão da presidente da APP-Sindicato, Walkiria Mazeto. A informação está em um documento assinado pela procuradora-geral do estado, Mariana Carvalho Waihirch, ao qual a Tribuna teve acesso. A petição está sob análise do Tribunal de Justiça, junto a uma manifestação do sindicato. O material está sob sigilo, o que não permite o acesso da imprensa às decisões judiciais.

Questionada, a Procuradoria-Geral do Estado afirma que encaminhou uma petição ao Poder Judiciário em que solicita a aplicação de multas contra a APP Sindicato e a presidente Walkiria. Depois que a Secretaria de Estado da Educação afirmou que descontaria os dias da greve do salário dos professores, o órgão conseguiu na Justiça uma decisão que proíbe a paralisação. O Governo do Estado afirma que o único posicionamento será sobre as multas. No entanto, a PGE não nega que houve o pedido de prisão.

Confira a nota da PGE na íntegra:

“A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) encaminhou uma petição ao Poder Judiciário na manhã desta quarta-feira (05) solicitando a aplicação de multas contra a APP Sindicato e sua presidente pelo descumprimento da decisão judicial que suspendeu os efeitos da greve contra o programa Parceiro da Escola. A decisão foi proferida no dia 1º de junho, mas há diversas postagens em redes sociais desde então, além do movimento na frente da Assembleia Legislativa que culminou com invasão do prédio, que indicam que o sindicato continuou e continua incentivando a adesão aos atos.”

A APP-Sindicato afirma que a proposição que pede a prisão não tem fundamento legal. A entidade classifica o pedido como um abuso de poder. Na manhã desta quarta-feira (05), novos protestos aconteceram em frente à Seed. O grupo convocou uma assembleia geral extraordinária, marcada para às 18h, de maneira virtual.

