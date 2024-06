Balé O Lago dos Cisnes com Ana Botafogo em Curitiba nesta sexta e sábado

Sucesso nos palcos do Teatro Guaíra em abril, o espetáculo de balé O Lago dos Cisnes, com participação especial da bailarina Ana Botafogo, será apresentado na Ópera de Arame, sexta e sábado (14 e 15), às 20h30. Os ingressos estão disponíveis com preços a partir de R$ 75.

Além da presença de Ana Botafogo, o elenco conta com os convidados de honra Cícero Gomes e Juliana Valadão, primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O espetáculo tem apoio da Prefeitura de Curitiba.

Sob a direção geral e artística de Nicole Vanoni, O Lago dos Cisnes é uma das obras mais emblemáticas do balé clássico. Criada por Piotr Tchaikovsky e coreografada por Mario Galizzi, estreou em Moscou em 1877, encantando plateias ao redor do mundo com sua melodia e a excelência técnica exigida dos bailarinos.

Nesta emocionante apresentação em Curitiba, os bailarinos convidados do Rio de Janeiro assumirão os papéis principais de Princesa Odette e Príncipe Siegfried, enquanto Ana Botafogo brilhará como a Rainha, mãe de Siegfried. Acompanhando os convidados especiais, mais de 50 talentosos profissionais estarão em cena para dar vida a essa narrativa envolvente.

O enredo, dividido em quatro atos, narra a história da princesa Odette, aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. A libertação de Odette depende da declaração de amor e fidelidade de um admirador, mas a trama se complica com a presença da cisne negra e malévola Odile, filha de Rothbart, que tenta enganar o Príncipe Siegfried.

A produção é realizada pela Curitiba Cia de Dança, responsável pelo balé O Quebra-Nozes durante as festividades de Natal na cidade.

Serviço

Balé Lago dos Cisnes

Bailarinos convidados: Ana Botafogo, Juliana Valadão e Cícero Gomes, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Local: Ópera de Arame – R. João Gava, 920 – Abranches, Curitiba

Datas e horário: sábado e domingo (14 e 15/6), às 20h30

Ingressos AQUI

