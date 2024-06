Cinema por R$ 8! Olhar de Cinema começa no Dia dos Namorados

Com ingressos a partir de R$ 8, o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba começa na próxima quarta-feira (12). Serão mais de 80 produções entre estreias, obras nacionais, restaurações e filmes para crianças. A 13ª edição do evento acontece até o dia 20 de junho em salas do Cine Passeio, do Cinemark Mueller, na Ópera de Arame e no Teatro da Vila (com entrada gratuita).

As obras vão competir em dez mostras cinematográficas, com abordagens diferentes de temas, idade, diretor ou estilo de produção. São elas: Competitiva Brasileira, Competitiva Internacional, Novos Olhares, Mirada Paranaense, Exibições Especiais, Olhar Retrospectivo, Olhares Clássicos, Foco, Pequenos Olhares e o Filme de abertura e Encerramento.

O júri que avalia as mostras competitivas é formado por profissionais da área, como cineastas, roteiristas, atores e produtores. Alguns dos prêmios são Roteiro, Direção de Arte, Som, Atuação, Fotografia, Direção e Montagem.

