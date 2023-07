Cervejaria promove Dia do Pagode com comida de boteco em Curitiba

O mês de julho é marcado pela comemoração do Dia Mundial do Rock, mas a cervejaria Way Beer, referência nacional no mercado de cervejas artesanais, resolveu fazer algo diferente. Com festas mensais embaladas por guitarras, baixos e baterias, a Way Beer tirou o mês de julho para dar uma pausa e celebrar gêneros musicais com a cara do Brasil. Neste sábado (22) a cervejaria promove a primeira edição do Pagoday, que vai trazer muito samba e pagode para dentro de sua fábrica, localizada em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

No estilo das melhores festas da Way Beer, o Pagoday contará com muita música ao vivo, gastronomia de qualidade e uma grande variedade de chopes. Para levar aquele clima e sabores de “botecagem” para o evento, a Way Beer convidou o badalado chef Beto Madalosso, que conta com diversos empreendimentos gastronômicos de sucesso na capital paranaense, para assinar o cardápio da festa.

No menu do evento, o público vai encontrar as delícias do Bar Sambiquira, recém-lançado pelo chef, entre elas bolinho de carne, torresmo, polenta, moela com pão francês, sanduíche de costelinha, camarão a paulista, azeitona, rollmops e pinhão.

Propondo uma harmonização completa, o Pagoday contará com mais de 40 torneiras de chope com os principais rótulos da Way Beer, entre eles opções de linha e sazonais. Para completar a festa em grande estilo, as maiores estrelas do dia: pagode e samba. No lineup do evento, estilos com a cara do Brasil em shows imperdíveis com os grupos Pagode dos Amigos (PDA), Amanda Cortes e Liga Nóis. Assim como em todos os eventos da Way Beer, o Pagoday contará, também, com espaço kids gratuito com brinquedos infláveis e oficinas monitoradas, além de ser pet friendly.

Serviço

O Pagoday será realizado no dia 22 de julho, na fábrica da Way Beer, que fica na Rua Pérola (nº 331), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os ingressos custam R$ 15 e estão disponíveis no Sympla. Mais informação pelo telefone (41) 3653-8853 ou no perfil da cervejaria no Instagram (@way_beer).

