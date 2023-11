Cartão postal Curitiba realiza Festival do Parmegiana neste final de semana

Um evento exclusivo vai celebrar um dos pratos mais populares do mundo neste fim de semana, em Curitiba. A Rua 24 Horas, um dos cartões postais da capital, realiza o 1º Festival do Parmegiana nesta sexta-feira (01) e sábado (02), com pratos especiais que vão de entradas até uma sequência completa.

No sábado, quem pedir um prato até as 16h poderá acompanhar uma aula sobre Parmegiana com Spaghetti Quatro Queijos comandada pela Prinzen Spaghetteria – com vagas limitadas.

Na Rua 24 Horas, duas operações apresentam várias pedidas especiais neste fim de semana, com carnes vermelhas, frango e até camarão à parmegiana. As pedidas do Bávaro serão servidas das 14h às 22h30, e da Prinzen, das 11h às 16h.

O Bávaro tem escolhas ideais para compartilhar, como uma entrada de Tiras de frango à Parmegiana com mini salada (R$ 26,90), e Chapa com tiras de Alcatra à parmegiana, pão de alho e batata rústica (R$ 69,90), ideal para duas pessoas. Outra porção diferenciada é a de Camarão Pistola à parmegiana (R$ 69,99).

Pratos individuais trazem outros sabores, como o Hambúrguer à parmegiana com pão de brioche e batata rústica (R$ 35,90). Três pratos são servidos ao Osvaldo Aranha com batata chips, arroz branco e farofa de ovo: Alcatra (R$ 35,90), Mignon (R$ 42,90) e Camarão Pistola (R$ 59,90).

O Bávaro apresenta ainda uma sequência para duas pessoas, a R$ 99. A entrada conta com Tiras de parmegiana com salada, seguida pelo prato principal de Camarão Pistola à parmegiana a Osvaldo Aranha na chapa. Na sobremesa, Brownie 70% cacau com sorvete de baunilha com cobertura de farofa de leite ninho com paçoca.

O cardápio da Prinzen traz quatro versões de Parmegiana: Frango (R$ 26,90), Alcatra (R$ 32,90), Mignon (R$ 39,90) e Camarão Pistola (R$ 45,90). O cliente escolhe sua massa e molho para acompanhar a carne. Entre as massas, estão Penne, Spaghetti e Nhoque, ou ainda Risoto, e os molhos disponíveis são Alfredo, Funghi, Quatro Queijos, Pesto, Carbonara, Sugo e Calabresi.

O Festival do Parmegiana da Rua 24 Horas acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 01 e 02 de dezembro. As operações Bávaro e Prinzen Spaghetteria apresentam pratos especiais: a Prinzen, das11h às 16h, e o Bávaro, das 14h às 22h30.

O acesso para a Rua 24 Horas é na R. Visconde de Nácar – sem número, no Centro de Curitiba.

Origem do parmegiana

Apesar do nome lembrar a região italiana de Parma, de onde vem o queijo que costuma ser usado na receita, o prato não tem origem na Itália. Mesmo que apareçam versões muito próximas em cozinhas da Europa, muitos consideram o Parmegiana uma criação brasileira, influenciada por imigrantes da Itália.

Há uma lenda de que um italiano apaixonado, brigado com sua amada, tentou reconquistá-la preparando um prato especial. A iguaria ganhou as páginas de um jornal, com o cozinheiro a chamando de “uma bistecca per mia Giana!”, tornando o nome da jovem que amava parte do prato. Ainda que seja só uma história, vem cruzando décadas e dando um toque romântico ao Parmegiana.