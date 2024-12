Caravana Natal Mágico tem espetáculo gratuito em 13 cidades do Paraná

A magia do Natal em forma de cultura sendo levada à milhares de pessoas de forma gratuita. Essa é a Caravana Natal Mágico. O projeto, incentivado pela Lei Rouanet, está em sua 16ª edição e em 2024 irá passar por 13 cidades do Paraná, de 09 a 23 de dezembro, com um espetáculo gratuito de teatro encenado pelo Grupo Lanteri.

Além disso, a presença do Papai Noel e personagens também está garantida criando uma atmosfera natalina cheia de encanto. “Durante o mês de dezembro esse projeto propaga a solidariedade em praças, ruas e nos principais pontos de cidades e comunidades. A caravana promove espetáculos culturais de forma itinerante com artistas e profissionais que dão vida à magia do Natal em cima do palco. Nosso propósito é levar cultura, entretenimento e lazer para famílias de todo o Paraná durante a época mais especial do ano: o Natal”, explica Amanda Pacheco, gestora cultural da Agência Canal.

Na última edição, em 2023, o Natal Mágico realizou 23 apresentações, impactando mais de 12 mil pessoas de forma presencial e mais de 450 mil nas redes sociais. Em todas as edições rodando pelo estado, o projeto já passou por mais de 280 cidades paranaenses. Além do impacto com o público, a iniciativa gera empregos indiretos, sendo mais de 220 apenas no ano passado.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Agência Canal e Ministério da Cultura, Governo Federal- União e reconstrução. A caravana tem patrocínio da Braspine, Neodent, e como apoiadores Rádio Mix FM Curitiba.

Natal mágico para a comunidade

Para esta edição a Caravana Natal Mágico leva o espetáculo artístico “O Poder das Palavras”, apresentado pelo Grupo Lanteri. O enredo conta que o verdadeiro segredo para um Natal realmente mágico está no poder das palavras mágicas, como o amor, gentileza e respeito.

A novidade deste ano também está na presença do Papai Noel, que irá junto na caravana para receber o público e tirar fotos. Além disso, o evento contará com a distribuição de bexigas personalizadas e com o cenário natalino instagramável.

As apresentações serão gratuitas e diárias, iniciando sempre às 19h00. Já o Papai Noel chega sempre mais cedo, às 18h, para tirar fotos e interagir com o público.

O Natal Mágico fica na estrada do dia 09 a 23 de dezembro, e entre as cidades percorridas estão Curitiba, Telêmaco Borba, Sengés, além de municípios da Região Metropolitana de Curitiba, como Colombo, Almirante Tamandaré, entre outras; e o litoral do estado.

Ao todo, o Natal Mágico passará por 13 cidades, sendo elas:

09/12 – Agudos do Sul – Local: Praça Oito de Dezembro- R. Rui Barbosa, 307-405

10/12 – Almirante Tamandaré – Local: Parque Anibal Khury – R. Domingos Scucato, 1350 – Jardim Monte Santo

13/12 – Sengés – Local: Salão de Festas da Paróquia São Sebastião

14/12 – Telêmaco Borba – Local: Praça Horácio Klabin, 37 – Centro (em frente à Prefeitura)

15/12 – Jaguariaíva – Local: Rua Santa Catarina, 4 – Jardim Nossa Sra. de Fatima

16/12 – Paranaguá – Local: a definir

17/12 – Morretes – Local: Pátio da Prefeitura Municipal de Morretes – Praça Rocha Pombo, 10

18/12 – Matinhos – Local: a definir

19/12 – Paranaguá – Local: a definir

20/12 – Curitiba/Tatuquara – Local: Rua da Cidadania do Tatuquara | R. Olivardo Konoroski Bueno, 700

21/12 –Colombo – Local: a definir

22/12 – Curitiba/CIC – Local: R. Irmã Flora Compostrini, 124 – CIC. Em frente a Casa da Comunidade.

23/12 – a definir

*Cronograma sujeito a alterações. As informações estarão disponíveis no site do projeto.