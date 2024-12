Exposição em Curitiba homenageia a escritora Clarice Lispector

Escritora mais traduzida da literatura brasileira, Clarice Lispector possui uma exposição no Memorial Ucraniano, em Curitiba. A mostra homenageia a autora que nasceu na Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920, há 104 anos atrás.

Clarice morreu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos, no Rio de Janeiro. Portanto as datas, nesta segunda (09) e terça-feira (10), marcam 47 anos de sua morte e 104 do seu nascimento.

Na montagem no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, os retratos de Clarice nos diferentes papéis que ocupou na vida – escritora, mulher de diplomata, mãe de dois filhos, tutora do cão Ulisses – misturam-se com os ícones religiosos do local, criando uma atmosfera única.

Como Clarice não passou muito tempo na Ucrânia – sua mãe deu à luz quando a família estava em fuga da perseguição aos judeus -, a mostra no Memorial Ucraniano representa, simbolicamente, um encontro da escritora com as origens. A exposição, de longa duração, permanecerá em Curitiba até 31 de dezembro. A abertura foi em 5 de julho.

Outras datas de destaque na biografia de Clarice também situam-se no mês de dezembro. No último mês do ano de 1943, ela foi naturalizada brasileira em documento assinado pelo então presidente Getúlio Vargas e lançou o primeiro livro, o romance “Perto do Coração Selvagem”, dando início a uma carreira de sucesso.

Desde outubro de 2022, a exposição “Clarices”, da artista visual gaúcha Graça Craidy, percorre o país homenageando a memória e a obra da autora. Atualmente no Memorial Ucraniano, em Curitiba, a mostra já foi montada em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Niterói, Brasília, São Paulo e Florianópolis. A itinerância deve seguir em 2025.