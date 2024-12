Pioneira dos cosméticos distribui brindes de Natal em shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o objetivo de celebrar o Natal, a Natura preparou algumas experiências imersivas em Curitiba. Do dia 12 a 15 de dezembro, no Shopping Palladium, os visitantes poderão participar das atrações.

Uma delas é a Fantástica Fábrica de Presentes, um espaço dedicado à experimentação de produtos da marca, com opções de kits e fragrâncias como Natura Una, Natura Essencial, Natura Ekos e Natura Homem. O público também poderá criar e personalizar cartões natalinos com adesivos especiais, dedicando-os a pessoas queridas em uma oficina que celebra união.

Além disso, os visitantes poderão participar de um jogo interativo, com a chance de ganhar brindes, como o Creme Desodorante Nutritivo de Natura Tododia em miniatura de 50ml, um kit de Natura Tododia Flor de Pêra e Melissa ou um kit de Natura Una Brilho.

“A Natura preparou mais de 90 opções de presentes, entre marcas icônicas como Essencial, Kaiak, Ekos e Tododia, para que cada pessoa possa demonstrar seu afeto. Do presentão a lembrancinha, temos coleções inéditas pensadas para construir momentos inesquecíveis”, diz a diretora de Marketing e Comunicação da Natura, Denise Coutinho.

Serviço

Ações de Natal da Natura no Shopping Palladium Curitiba

Data: de 13 a 15 de dezembro de 2024

Horário: sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingos das 14h às 20h

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 4121 – Portão, Curitiba – PR