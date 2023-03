Cachaça! Curitiba ganha ‘templo’ dedicado à bebida mais famosa do Brasil

A cachaça, pinga, aguardente, marvada, branquinha e tantos outros nomes para o destilado brasileiro, ganha um espaço dedicado a ela em Curitiba. O Templo da Cachaça, no bairro Uberaba, abre as portas para o público no dia 24 de março e promete ser um ponto turístico para curiosos e apreciadores da bebida.

Em um salão com 900m², distribuído em três andares, o empreendimento oferece mais de dois mil rótulos, acessórios e utensílios para bartenders profissionais, degustações, espaço para cursos e eventos. No subsolo, é possível fazer uma visita guiada à coleção particular do proprietário, Orlando Osmar Regis, com mais de nove mil rótulos.

“Sou um admirador da cachaça e quero que todas as pessoas tenham a oportunidade de compreender a beleza desse universo, a variedade, o quanto isso contribui para a economia do país, as diferentes produções em vários estados brasileiros, a história. Minha coleção não está à venda, mas pode ser compartilhada por meio da experiência que o Templo da Cachaça vai proporcionar a partir de agora”, explica Regis.

O Templo da Cachaça estará em soft open a partir do dia 24 de março. O endereço é Av. Senador Salgado Filho, 3156 , Uberaba. @reguibrasil

