Que tal morar ou trabalhar em um palácio situado em um bairro nobre de Curitiba? O Palacete Ascânio Miró, localizado na Rua Comendador Araújo, esquina com a Alameda Presidente Taunay, no bairro Batel, está para locação. Veja fotos abaixo.

WEBSTORIES – Curitiba tem palacete de 1898 disponível para locação

O grande espaço foi construído em 1898, um projeto de Cândido de Abreu, primeiro prefeito da cidade a ser eleito pelo povo, em 1892. O destaque do imóvel é a famosa torre com cúpula, que fica visível para vários pontos da região. O casarão é uma Unidade de Interesse de Preservação e esse trecho da Rua Comendador Araújo é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná.

O imóvel foi construído em 1898, Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

LEIA AINDA – Araucária cutuca Curitiba com meme após reajuste da passagem: Sabrino x Capivara?

Erva-mate no Paraná

Um dos motivos para essa construção imponente no início do século XX teria sido a exploração da erva-mate. A maior parte dos “ervateiros” acabaram construindo residências e engenhos nessa região, pois era o primeiro ponto de parada na capital das mulas que chegavam carregadas do interior do estado. Manuel e Ascânio Miró viveram ali, hoje nas imediações do Shopping Crystal. Aliás, várias casas semelhantes a palacetes europeus apareceram na cidade, entre elas o Solar do Barão e o Palacete dos Leões.

Arquitetura e uso comercial

A estrutura do Palacete Ascânio Miró contempla aspectos ecléticos, com mistura de orientalismo e pitoresco inglês, além de uma série de detalhes como mirante, entrada com uma escada bifurcada, janelas e portas com ornamentos entalhados na madeira.

VIU ESSA? Vídeo! Vizinhos denunciam mulher que batia em cachorros em Curitiba; Crueldade

Nos últimos anos, o palacete virou sede de uma agência bancária e a sua arquitetura original se mantém no âmbito externo.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a L.C.Branco Empreendimentos Imobiliários para ter mais informações sobre a locação, mas a direção não informou valores e mais detalhes quanto ao aluguel do imóvel.

Veja fotos da fachada do edifício de 1898

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Veja que incrível