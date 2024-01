Bloquinhos de pré-Carnaval começam neste fim de semana; veja programação

Neste sábado (06) e domingo (07), Curitiba já inicia a programação do Carnaval 2024 com os ensaios de três blocos que se concentram no Centro da capital paranaense. Os eventos vão alterar o trânsito na região e agentes farão a orientação dos motoristas e pedestres.

Blocos de Carnaval ensaiam em Curitiba neste sábado

O Bloco Ela pode Ela Vai se concentrará na Praça 19 de Dezembro a partir das 15 horas deste sábado (06), com saída prevista entre às 16 horas e 18 horas.

Durante o trajeto, o bloco seguirá pela contramão do fluxo da Rua Paula Gomes até a Mateus Leme, e continuará sentido Largo da Ordem. O deslocamento contará com apoio dos agentes de trânsito.

Também no sábado, o Bloco Arrasto do Aroeira tem concentração às 19 horas na Igreja do Rosário. Os foliões descerão pela Rua Jaime Reis até o Wonka Bar.

Ensaios para Carnaval de Curitiba seguem no domingo

A programação dos ensaios de Carnaval continuam em Curitiba no domingo (07). A partir das 15 horas, o Garibaldis e Sacis realizarão a concentração na Praça João Cândido.

De acordo com a previsão, o ensaio aberto do bloco terminará por volta das 22 horas, também na Praça João Cândido.

