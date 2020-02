Quem fala que Curitiba não tem carnaval é porque não conhece a folia do bloco Garibaldis e Sacis. O grupo que faz a alegria do pré-carnaval curitibano sai às ruas neste domingo (9), na Avenida Marechal Deodoro, no Centro, a partir das 15h. O evento é gratuito, com previsão de término por volta das 20h, e a vias de acesso no entorno da Marechal serão fechadas para o trânsito de veículos a partir das 14h.

Segundo informou a prefeitura de Curitiba, o percurso começa na Rua Barão do Rio Branco e segue até a Marechal Deodoro. As ruas de acesso: João Negrão, Barão do Rio Branco, Monsenhor Celso e José Loureiro ficam bloqueadas. Haverá orientação para o tráfego de veículos pelos agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

Além da festa deste domingo no Centro, os Garibaldis e Sacis ainda se reúnem no Bairro Novo/Sítio Cercado no próximo fim de semana, no domingo (16), também a partir das 15h. O trio elétrico comandado pelo bloco vai passar pela Rua São José dos Pinhais, entre as ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentil Portugal Tavares.

História

Com 21 anos de existência, o Garibaldis e Sacis é referência na comemoração do carnaval de rua em Curitiba. O bloco costuma contagiar a cidade e reúne a cada ano uma multidão de foliões. Ao longo tempo, o movimento se desdobrou em outros blocos, como o Garibaldinhos, que convida pais e crianças a festejarem juntos o carnaval.

Serviço

Bloco Garibaldis e Sacis

Avenida Marechal Deodoro – domingo (9), das 15h às 20h

Bairro Novo/Sítio Cercado – domingo (16), das 15h às 19h

Entrada gratuita