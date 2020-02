Festa do Frango, Polenta e Vinho

Começa nesta sexta-feira (7) a 37ª edição da Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade. A tradicional celebração terá macarrão, frango a passarinho, polenta, risoto, churrasco de festa, vinhos e geleias caseiras, além da apresentação de grupos folclóricos, músicas típicas da Itália e bandas. A festa acontece até domingo (9) no Bosque São Cristóvão, na Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, em Santa Felicidade. A entrada custa R$ 7.

Baby e Rose

Baby Rose. Foto: Divulgação.

A série cômica de sucesso do Multishow, Baby e Rose sai das telinhas e ganha o palco do Teatro Fernando Montenegro nesta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). As personagens hilárias prometem muitas risadas nas apresentações que acontecem nesta sexta e sábado às 21h, e no domingo às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia entrada). Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm 50% de desconto na compra do ingresso.

Festa de Uva

Foto: Divulgação/ Alisson Demetrio.

A banda Atitude 67 se apresenta nesta sexta-feira na 55ª Festa da Uva de Colombo. E para fechar com chave de ouro, o show da dupla Chitãozinho & Xororó encerra a festa no domingo (9). Além das apresentações musicais, a festa ainda conta com exposição de carros, museu e uma praça de alimentação que vai de pastel a churrasco. Os ingressos custam a partir de R$ 20. O Parque da Uva fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 877, no Centro de Colombo.

Rock do bem!

Banda Vagão. Foto: Divulgação

Um evento beneficente neste sábado (8), a partir das 18h, promete reunir o bom e velho rock and roll, aquela cerveja gelada e muita vontade de fazer o bem. Alexandra Muniz, de 35 anos, é portadora de uma rara doença autoimune chamada Miaestenia Gravis e a ideia do evento é arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento da garota. A festa será no bar Heavy Hops e toda a renda proveniente do couvert artístico do show da banda curitibana Vagão, bem como parte do lucro do bar, serão destinados à vakinha. O couvert será de R$ 7.

Bita e sua turma

Divulgação / Ronaldo Cândido Canos

Para a alegria da criançada, Bita e sua turma se apresentam neste sábado (8) no Teatro EBANX Regina Vogue, no Shopping Estação, com o espetáculo Bita e os Animais. Repleta de música e diversão, a peça acontece às 15h30 e os ingressos custam a partir de R$ 25.

Pré-carnaval cervejeiro

Foto: Divulgação/ Way Beer.

Fim de semana de diversão com muito chope artesanal, comidas saborosas, trio elétrico e mais de oito horas de música ao vivo no pré-carnaval cervejeiro CarnaWay. A festa que promete animar os foliões será no sábado (8), na Cervejaria Way Beer, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento contará com mais de 60 torneiras, divididas em quatro bares, servindo chopes sazonais e de linha, com preços a partir de R$ 10 (copos de 400 ml).

Diversão nos parques

Foto: Valdecir Galor/ Divulgação SMCS.

As brincadeiras com água e passeios de caiaques e canoas havaianas vão alegrar as crianças neste sábado (8) e domingo (9), dentro da programação do Verão Curitiba 2020. Nos parques Barigui e Náutico, o futebol com sabão em brinquedo inflável será a principal a atração. No Passaúna serão os minipedalinhos na piscina inflável que vão divertir as crianças. As atividades do programa são gratuitas e acontecem em seis parques da cidade: Barigui, Bacacheri, Passeio Público, Náutico, Lago Azul e Passaúna, sempre das 14h às 18h, aos fins de semana.