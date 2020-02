Fim de semana de diversão com muito chope artesanal, comidas saborosas, trio elétrico e mais de oito horas de música ao vivo no pré-carnaval cervejeiro CarnaWay. A festa que promete animar os foliões será no sábado (8), na Cervejaria Way Beer, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo os organizadores, o evento é uma das grandes referências do mercado cervejeiro nacional.

+ Viu essa? Festa da Uva: shows, feiras e gastronomia! Saiba tudo o que vai rolar até domingo

Durante o dia, cinco atrações musicais irão se revezar com os melhores ritmos do carnaval, entre elas, o Grupo do Bola, principal atração do evento. O grupo ganhou destaque nacional após participar do Superstar, da TV Globo. A Banda Nigra, PDX, Bloco do Bossa e a Bateria da Mocidade Azul completam a programação musical do pré-carnaval.

Grupo do Bola. Foto: Divulgação/ Way Beer.

Muito chope!

Como não poderia ser diferente, o carnaval cervejeiro contará com mais de 60 torneiras, divididas em quatro bares, servindo opções de chopes sazonais e de linha, com preços a partir de R$ 10 (copos de 400ml). Entre as cervejas disponíveis no evento estarão rótulos como Summer Ale, Sou feia mas tô na moda, Avelã Porter, Red Ale, Tropical IPA, Witbier, Weiss, Die Fizzy Yellow IPA, IPA Loka, Half Pilsen, Pink IPA, Amburana Ale, Double APA, Sr. Banana e Soft IPA.

+ Leia também: Sandro Dalpícolo vai apresentar o Jornal Nacional. Saiba quando!

Para manter os foliões em pé, o CarnaWay ainda contará com opções gastronômicas como hambúrgueres, carnes assadas, sorvetes, pizzas, comida mexicana, sanduíches e cachorro quente, servidos por Geek Burguer, Churras, Pirô na Batatinha, Kurtos Kalacs, Jackpizza, Mustang Sally, Porks – Porco & Chope, Pappa’s Hot Dog e Bom à Beça.

O evento contará também com um estúdio de maquiagem carnavalesca para adultos e crianças. Para a criançada, ainda terá um espaço kids especial com monitoria e brincadeiras temáticas. E os animais também são bem-vindos, já que o pré-carnaval cervejeiro é pet friendly.

O som da Mocidade Azul também vai embalar os foliões. Foto: Divulgação/ Way Beer.

CarnaWay

Data: sábado 8 de fevereiro

Local: na fábrica da Way Beer, Rua Pérola, 331, em Pinhais.

Horário: das 11h às 20h.

Entrada: gratuita.

Informações: (41) 3653-8853 ou www.waybeer.com.br.