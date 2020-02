O jornalista paranaense Sandro Dalpícolo ira substituir William Bonner mais uma vez na bancada do Jornal Nacional, da TV Globo. Esta será a segunda vez que o âncora da RPC vai assumir o comando do maior telejornal do país.

Sua primeira apresentação, em 14 de setembro de 2019, foi ao lado de Luana Borba, da Rede Amazônica, numa ação que comemorava os 50 anos do Jornal Nacional. Sandro estará novamente na bancada do JN, em horário nobre, a partir das 20h30 do dia 15 de fevereiro.