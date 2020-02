Começa nesta quarta-feira (05), a 55ª Festa da Uva de Colombo. O evento celebra os 130 da emancipação política da cidade da Região Metropolitana de Curitiba e é muito mais do que shows com grandes nomes da música brasileira. O evento oferece uma série de atividades para a família de toda a região.

A partir das 19h30 os visitantes poderão participar da tradicional missa campal, com show do Padre Cleberson Evangelista. Já a partir das 21h30, será a vez da banda curitibana Lefigarroo agitar o público que for prestigiar o evento e que não vai pagar nada pelo ingresso. A entrada, no primeiro e segundo dias, é 1 km de alimento não perecível.

A Praça de Alimentação terá 25 espaços ao longo do parque comercializando alimentos, somados ainda a uma churrasqueira e restaurante. Entre as opções gastronômicas estão, por exemplo, o tradicional risoto e churrasco, além de produtos como pastel, pizza, espetinho e cachorro-quente.

O espaço do ginásio de esportes, com 500 metros quadrados, receberá a exposição dos participantes do Circuito Italiano de Turismo Rural, além da Feira de Artesanato, Studio Fotográfico e um palco com shows de voz e violão realizados no sábado (8) e domingo (9). Os patrocinadores do evento também estarão divulgando seus produtos no local.

Na feira de produtos típicos, será montada uma estrutura com 30 barracas típicas dos agricultores e uma feira popular com comercialização de uvas, vinhos, geleias, conservas, entre outros produtos. Haverá também uma exposição de hortaliças.

Foto: Arquivo.

Museu e Memorial

Para proporcionar mais uma alternativa de passeio ao grande público, durante o sábado (8) e o domingo (9) no Parque Municipal, o Museu Municipal Cristóforo Colombo, o Memorial do Imigrante Italiano e o Memorial Ítalo-Polonês estarão abertos, das 13h às 19h, para que o visitante tenha um momento cultural e possa conhecer ou relembrar a história do município e dos primeiros imigrantes que chegaram a Colombo.

Exposição carros

A nostalgia dos carros antigos tomará conta da 55ª Edição da Festa da Uva, com a exposição de carros clássicos. As raridades e relíquias estarão expostas para o público que poderá conferir os modelos de todas as épocas, além de conhecer a importância da história do automobilismo.

Os shows

É inegável que os shows chamam muito a atenção os visitantes e a agenda deste ano tem nomes de muito sucesso no Brasil. Nesta quinta-feira (06) tem show do cantor gospel Fernandinho, na sexta-feira (07) é a vez da banda Atitude 67, do hit “Cerveja de Garrafa”, no sábado (08) tem dose dupla com

Jeann e Júlio e Diego e Arnaldo, e no domingo (09) no palco principal tem os paranaenses Chitãozinho e Xororó.

Ingressos

Nesta quinta-feira, a abertura do local ao público será feita a partir das 17h e também contará com uma entrada solidária, mas na sexta-feira tem cobrança de ingressos: R$ 20 para pista, R$ 50 para área vip e R$ 50 passaporte para pista nos três dias. Informações pelo site: www.ingressonacional.com.br/festadauva. O Parque da Uva fica na

Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro de Colombo.