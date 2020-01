Areia, música, esporte e gente bonita. A relação com um ambiente de praia é inevitável, mas isso você e sua família encontram em Curitiba. Um enorme centro esportivo no bairro Taboão, a cinco minutos do Parque Tanguá, sinaliza que não é preciso pegar a estrada, gastar no pedágio e disputar espaço próximo ao mar para praticar exercício na areia.

A Win Esportes de Areia é uma área de lazer que abriga 12 quadras poliesportivas, sendo seis ao ar livre e seis cobertas, que permitem a prática mesmo na chuva e no inverno curitibano. A ideia do empreendimento é oferecer atividades esportivas em que as pessoas coloquem o pé na areia mesmo. Futvôlei, beach tennis e beach volley (tênis e vôlei de praia) são os esportes praticados diariamente com professores com vivência no meio.

O ex-jogador Marlon de Souza Lopes, 43 anos, é quem comanda as aulas de futevôlei. Após encerrar a carreira nos estádios, com passagem por Paraná, Londrina, Rio Branco, Figueirense e Joinville, o ex-atacante decidiu apostar em sua experiência, técnica e habilidade para ajudar na atividade física de outras pessoas.

“É um desafio praticar as modalidades na areia, mas é ideal para melhorar a qualidade de vida. Sempre falo que é um investimento. A estrutura aqui permite que a pessoa tenha várias maneiras de entrar no caminho do esporte”, comenta Marlon.

A prática esportiva na areia também ajuda na saúde. Diminui o risco de várias doenças, fortalece o sistema imunológico e, para quem deseja perder alguns quilos, ajuda e muito a emagrecer. Depois de uma hora de atividade intensa na areia, dá para perder até 500 calorias com pulos, defesas e ataques.

A analista de recursos Ana Flávia Kruger, 26 anos, está acostumada ao universo das academias, mas decidiu que o ano seria de novas experiências em suas atividades esportivas. Procurou a Win para uma aula experimental de tênis de areia e adorou.

O ex-jogador Marlon de Souza Lopes, com passagem por Paraná é Londrina, é quem coordena as aulas de futvôlei na Win Esportes de Areia. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

“Fiz uma pesquisa na internet sobre tênis e descobri que em Curitiba tinha a modalidade na areia. Vim fazer aula experimental e saí apaixonada. Amo praia e tudo aqui tem a relação perfeita com o corpo. Faz bem para as pernas, braço e equilíbrio”, ressalta Ana Flávia.

Superação

A servidora pública Simone Takinami, 45 anos, é natural de Londrina, no Norte do Paraná. Em 2004, ela morava no Japão e trabalhava em uma fábrica quando sofreu um acidente de trabalho: perdeu a mão direita em uma máquina e teve que aprender a se superar. Oito anos mais tarde, foi diagnosticada com câncer de mama. Com todas as adversidades, Simone deu a volta por cima e o esporte foi o alicerce para esta reviravolta.

Simone Takinami encontrou no tênis de areia o esporte para se manter em forma após acidente em que perdeu a mão. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

“Quando cheguei em Curitiba em 2018 faltava algo na minha vida. Aí conheci o beach tênis. Confesso que hoje tenho a felicidade que faltava e chego a ficar mais tempo aqui do que na minha casa. Isto faz parte da minha vida”, orgulha-se Simone, que já chegou à semifinal em um torneio.

Esporte Democrático

O esporte na areia é bem democrático. O custo da mensalidade para fazer as atividades não ultrapassa R$ 180 (ver tabela abaixo).Os equipamentos, como raquete, bola e redes são disponibilizados pela Win.

Além disso, a pessoa pode usufruir das quadras desembolsando apenas R$ 20 na modalidade day use. Neste valor, dá para usar as quadras e outras estruturas, como as churrasqueiras.

Ana Flávia Kruger (de amarelo) optou por trocar a academia convencional para manter a forma física com o tênis de areia. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Há ainda a possibilidade de fazer uma aula experimental para conhecer melhor a modalidade e os técnicas que serão utilizadas na areia “Temos toda a estrutura para quem quiser conhecer a prática dos esportes de areia. Temos 12 canchas, vestiários e alimentação”, aponta Clarice Menezes, uma das sócias do empreendimento.

Serviço

Win Esportes de Areia

Endereço: Rua Eugênio Flor, 2.593 – Bairro: Taboão

Telefone: (41) 99859-6962

Facebook: www.facebook.com/win.esportesdeareia

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 9h às 22h / sábado e domingo das 9h às 18h.

Preços

Beach Tênis: mensalidade de R$ 180 por por uma aula por semana.

Vôlei e Futvôlei : mensalidade de R$ 120 por por uma aula por semana ou mensalidade de R$ 160 por duas aulas por semana.

Day Use: R$ 20 com uso livre das quadras, além de outras dependências, como churrasqueiras.