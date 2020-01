Que tal comprar carnes e itens para o seu churrasco de final de semana sem sair do condomínio? Essa é a ideia do KF Honesty, um serviço do Grupo KF, no qual o cliente tem, por meio do autosserviço, acesso a carnes, acompanhamentos e outros componentes essenciais para um bom churrasco.

O sistema funciona de forma simples, intuitiva e é baseado na honestidade do cliente. O morador do condomínio pode descer até a loja, uma estrutura com duas geladeiras e espaço para outros componentes do churrasco no meio, e escolher o que quer, passar pelo código de barras e seguir para a grelha. “Acreditamos na honestidade das pessoas e entendemos que, assim como eles confiam na qualidade do nosso produto, nós confiamos que ele fará a compra corretamente”, conta Edson Barros, proprietário da KF.

O que comprar?

Segundo o açougue, no sistema são registrados 150 itens, com opções de carnes bovinas, frangos e suínas, que vão de asinhas temperadas a prime rib. Ainda é possível encontrar acessórios como tábuas de madeira, produtos para churrasco como: carvão, palitos e guardanapos, bem como sobremesas como abacaxi com canela e açúcar e sobremesa. Os preços têm os mesmos valores cobrados no açougue.

Segundo a empresa, as embalagens, em média, são porcionadas com 500g e 800g e ficam armazenadas em estações refrigeradas. Atualmente o sistema está operando em dois condomínios de Curitiba, nos bairros Bacacheri e Ahú. A ideia é espalhar esse modelo por todo o Brasil.