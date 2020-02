View this post on Instagram

Fala galera! Estamos passando pra divulgar um evento beneficente em prol da guerreira Alexandra Muniz ( @xanxan_munizgf ), irmã gêmea da Carolina Muniz ( @carol_munizgf ), uma grande amiga nossa. . A Alexandra foi diagnosticada com uma doença rara autoimune chamada Miastenia Gravis. A doença causa algumas consequências como dificuldade para falar, andar e outras coisas, podendo, inclusive, causar problemas mais graves! . Nós, amigos, bem como familiares, estamos fazendo essa corrente do bem e tentando arrecadar fundos, pois ela realmente está precisando de ajuda financeira para o tratamento (que é caro, dada a raridade da doença) e recursos para se manter durante o processo, visto que está impossibilitada de trabalhar… . Pois bem, o evento terá início às 19h e será em parceria com a @bandavagao , a qual vai mandar ver num show acústico de Rock n' Roll nacional e internacional 🤘🏻 . A banda irá cobrar um couvert artístico de R$ 7,00, que será totalmente revertido em doações pra Alexandra, e um percentual do nosso faturamento ao longo do dia também será repassado para a causa dela, portanto chama a família, amigos, cachorro, papagaio, etc e bora lá comer e beber bem, curtir um bom som e ainda contribuir para o bem! 🤩✌🏻🍻 . 📍Anota aí: neste sábado, 08/02/2020, 19h – Rua Barão dos Campos Gerais, 335, Loja 51 – Juvevê, Curitiba . Mais informações e doações diretas em: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todospelaxan-carolina-muniz . #TODOSPELAXAN #forçaxan #xanprecisadasuaajuda #rocknroll #rockacustico #beer #craftbeer #rockecerveja #heavyhopscwb #vemproheavy #bandavagao #oquefazercuritiba