Campanha ‘De olho nos olhinhos’ tem orientação em shopping de Curitiba

Mais de 150 milhões de brasileiros foram impactados ano passado com o apelo de um pai e uma mãe. Tiago Leifert e Daiana Garbin criaram a Campanha de Olho nos Olhinhos com a missão de conscientizar sobre os sinais e sintomas do retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos. Uma dessas crianças é Lua, filha do casal.

Aos 11 meses Lua foi diagnosticada já num estágio avançado da doença. Os pais decidiram falar publicamente sobre o diagnóstico para que outras famílias consigam chegar ao tratamento mais rapidamente do que Tiago e Daiana conseguiram com a pequena Lua.

O Shopping Curitiba irá participar da campanha pelo segundo ano consecutivo, no dia 21 de setembro, das 10h às 22h. Médicos oncologistas pediátricos do Hospital Erastinho e residentes de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da UFPR estarão presentes no local para falar sobre a campanha e divulgar informações sobre o retinoblastoma, no Piso L1.

Cocô de porco vira ouro: Paraná lucra com biocombustível e fertilizante

Além disso, a campanha será divulgada nas telas dos corredores do shopping, uma parceria com a HELLO, braço de mídia da ALLOS. A data desta mobilização nacional foi escolhida em alusão ao 18 de setembro, Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, estabelecido por lei em 2012.

Os sintomas mais comuns do retinoblastoma são a leucocoria, ou “olho de gato”, em que a pupila pode apresentar uma área branca e opaca no contato com o reflexo da luz, sendo visível em fotos tiradas com flash. Tremor nos olhos e alteração na posição dos olhos, como o desvio ocular (estrabismo) também são sinais que costumam aparecer.

Em todos esses casos, a recomendação dos médicos é que a criança seja levada ao oftalmologista para a realização de exames completos. A realização do Teste do Reflexo Vermelho (TRV), conhecido como o teste do olhinho, e as consultas oftalmológicas frequentes na primeira infância podem ajudar no diagnóstico da doença precocemente. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita.



“Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos, e por isso é fundamental fazer a informação chegar em cada vez mais pessoas para todo mundo ficar de olho nos olhinhos. Como é uma doença traiçoeira, também auxiliamos casos suspeitos a confirmar o diagnóstico e encontrar um centro de referência com rapidez”, afirma Tiago.

Daiana adverte: “Ficar atento a sinais como um reflexo branco nos olhos, conhecido como “olho de gato”, e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças oculares. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida das crianças”.



A campanha virou ONG para não só promover a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce, mas também trabalhando na prática, auxiliando famílias do Brasil inteiro a encontrar médicos, realizar exames e chegar aos centros de referência em caso de diagnóstico confirmado.

+ Viu essa? Noite do Bem 2024 vai reunir benfeitores em prol do Pequeno Príncipe

Em 2024, a campanha “De Olho nos Olhinhos” chega mais forte, com presença em todos os estados do Brasil e grandes apoiadores, como RD Saúde, Genesis Genomics, Johnson & Johnson e ALLOS. Além disso, terá um novo integrante, o mascote Flash, um gato que simula um dos sintomas visíveis da doença – o olho de gato – que estará nas cartilhas e materiais distribuídos ao público e à comunidade médica.

Na edição online, durante as próximas semanas, Daiana Garbin vai publicar vídeos em seu canal no Instagram (@garbindaiana) e Youtube (@daianagarbin) entrevistando médicos.

O casal vai divulgar uma cartilha digital contendo sinais, sintomas e a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma. Um filtro de instagram também estará disponível para as pessoas compartilharem a campanha nas redes sociais.

Os médicos estarão disponíveis para orientações das 10h às 22h no Piso L1, do Shopping Curitiba (Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro).

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?