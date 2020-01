Vai ficar em Curitiba durante o Carnaval? Fique ligado na programação especial que vai rolar na cidade ao longo de fevereiro, entre os dias 6 e 24.

Quem decidir passar o feriadão na capital poderá curtir o bloco carnavalesco Garibaldis e Sacis na Avenida Marechal Deodoro e no Bairro Novo, o desfile do corso (carros antigos caracterizados e motoristas fantasiados), o carnaval nerd (com personagens da cultura geek, uma das novidades deste ano), o baile da terceira idade, o baile infantil, o desfile das escolas de samba e a zombie walk, entre outras atrações. Lembrando que todos os eventos são gratuitos.

Dois dias de desfile

Em 2020 Curitiba terá dois dias de desfile das escolas de samba da cidade. No sábado de Carnaval (22 de fevereiro), apresentam-se as escolas do Grupo Especial: Mocidade Azul, Acadêmicos da Realeza, Imperatriz da Mocidade, Enamorados do Samba e Embaixadores da Alegria. No domingo (23 de fevereiro) será a vez das escolas do Grupo de Acesso – Internautas, Unidos de Pinhais e Leões da Mocidade – e dos blocos carnavalescos.

Confira a agenda e programe-se

6/2/2020 (quinta feira)

Horário: das 20h às 0h

Programação: Concurso do Cortejo Real

Local: Memorial de Curitiba- Largo da Ordem- Centro Histórico (Rua Claudino dos Santos, 170)

9/2/2020 (domingo)

Horário: 15h às 20h

Programação: Bloco Garibaldis e Sacis

Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca (Trecho Rua Barão do Rio Branco e Rua Marechal Floriano Peixoto)

15/2/2020 (sábado)

Horário: a partir das 15h

Programação: Desfile do Corso

Local: Rua Coronel Dulcídio (Pç. Espanha) (Trecho Rua Carlos de Carvalho e Rua Saldanha Marinho)

Data 16/2/2020 (domingo)

Horário: 15 às 20h

Programação: Bloco Garibaldis e Sacis

Local: Rua São José dos Pinhais- entre as Ruas Nova Aurora e Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares- (Sitio Cercado)

Data 18/2/2020 (terça feira)

Horário: das 13h30 às 17h30

Programação: Baile de Carnaval dos Idosos- 2020

Local: Clube Curitibano – Avenida Getúlio Vargas, 2857

Data 21/2/2020 (sexta feira)

Horário: 20h às 22h

Programação: Ensaio Técnico das Escolas de Samba

Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca (Trecho Rua Barão do Rio Branco até Rua Marechal Floriano Peixoto)

Data 22/2/2020 (sábado)

Horário: 12h às 15h

Programação: Carnaval Nerd

Local: Concentração Pç. Santos Andrade/ Percurso Rua João Negrão, Rua Marechal Deodoro da Fonseca/ Dispersão Pç. Zacarias

Data 22/2/2020 (sábado)

Horário: 15h às 17h

Programação: Baile público carnavalesco infantil (matinê)

Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca (Trecho Rua Barão do Rio Branco até Rua Marechal Floriano Peixoto)

Data 22/2/2020 (sábado)

Horário: 18h às 4h

Programação: Desfile das Escolas de Samba Grupo Especial e Blocos Carnavalescos

Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca (Trecho Rua Tibagi até a Rua Dr. Muricy)

Data 23/2/2020 (domingo)

Horário: 11h às 18h

Programação: Zombie Walk

Local: Concentração Boca Maldita, trajeto Rua XV de Novembro e Dispersão na Praça Santos Andrade

Data 23/2/2020 (domingo)

Horário: 18h às 4h

Programação: Desfile das Escolas de Samba Grupo Acesso e Blocos Carnavalescos

Local: Rua Marechal Deodoro da Fonseca (Trecho Rua Tibagi até a Rua Dr. Muricy)

Data 24/2/2020 (segunda feira)

Horário: 15h às 22h

Programação: Apuração das notas das Escolas de Samba

Local: Memorial de Curitiba – Largo da Ordem – Centro Histórico (Rua Dr. Claudino dos Santos, 170).