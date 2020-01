Pensando na proximidade da Zombie Walk 2020, a Gibiteca de Curitiba realiza uma oficina de maquiagem zumbi. O evento é voltado para crianças e adultos que querem fazer uma maquiagem especialmente assustadora para o evento, que acontece no dia 23 de fevereiro, na Boca Maldita, Centro de Curitiba. Quer inspirações? Lembre como foi a edição passada da Zombie Walk.

Quem participar da oficia vai estar preparado para assustar muita gente. Segundo a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), o workshop será dividido em duas partes, uma para crianças e outra para adultos. A primeira etapa acontece neste sábado (1°) e nos dias 8 e 15 de fevereiro.

Para crianças e adolescentes, entre 5 e 15 anos, as aulas acontecem às 14h30, já para jovens e adultos a partir de 16 anos, as aulas têm início às 16h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone ou pessoalmente na Gibiteca. Os alunos devem levar roupas que possam sujar durante a aula.

Zombie Walk Curitiba 2020

A concentração dos zumbis será no dia 23 de fevereiro, às 11h,na Boca Maldita. A caminhada segue pela Rua XV, até a Praça Santos Andrade, onde acontecerão shows com bandas de rock.

Zombie Walk no calendário de Curitiba

O evento acontece desde 2008, sempre no domingo de carnaval. Em 2012, a Zombie Walk entrou para o calendário oficial de eventos da Prefeitura. O projeto é multicultural e agrada diferentes perfis de público. O objetivo é oferecer momentos de ficção, fantasia e horror, através da caracterização com maquiagem, trajes e efeitos que remetem ao universo dos zumbis, vampiros, personagens dos quadrinhos e cinema.

Serviço

Workshop de Maquiagem da Zombie Walk CWB – 3ª Oficina de Maquiagem Zumbi

Data: 1°, 8 e 15/2

Horário: 14h30 e 16h

Local: Gibiteca (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Ingressos: 35 reais (taxa de material)

Pré-inscrições pelo telefone: 3321-3250