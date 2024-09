Rally de Velocidade e Regularidade agitam Pato Branco

A quinta etapa do Campeonato Paranaense de Rally, realizado pelo Rallye e Pista Motor Clube – RPM Clube – em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado do Paraná e apoio do Viaje Paraná, deve movimentar Pato Branco neste fim de semana. Integrando os Jogos de Aventura e Natureza, o evento inicia com a abertura de secretaria e reconhecimento das especiais, a partir das 8 horas, no sábado. A primeira Especial do Rally de Velocidade largará a partir das 13 horas. No domingo, é dia dos pilotos e navegadores do Rally de Regularidade. A concentração será a partir das 9 horas, no Centro de Eventos da cidade, e a largada do primeiro carro, às 10h30. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Pato Branco.

A expectativa é grande por ser uma prova inédita. Segundo o diretor técnico do Clube, Ramir Generoso, “a região dispõe de várias estradas muito boas para uma etapa do Campeonato Paranaense”. Mais do que esporte, o Rally é também uma forma de fomentar a economia local, contribuindo com o turismo, envolvendo produtores independentes e realizando visitas às escolas para divulgação do esporte. “Queremos envolver o pessoal da cidade que quiser aprender mais sobre o esporte”, conta Osmar Carta Neto, presidente do RPMC.

No sábado, a prova será de velocidade. Às 13h28, inicia a Especial Quebra Freio 1, seguida da Especial Passo da Ilha. A partir das 15h59, os carros voltam para a pista nos mesmos locais para a Especial 2. A premiação está prevista a partir das 18 horas, no Largo da Liberdade.

Segurança

Os que desejarem, podem acompanhar as provas. Porém, vale lembrar que, por questões de segurança de pilotos, navegadores e do público, o acesso aos locais de prova será possível somente até 12h30. Após esse horário não é possível acessar ou deixar o local. Somente após o encerramento da prova.

Rally de Regularidade

O Rally de Regularidade inicia já no sábado, a partir das 20 horas, no Largo da Liberdade, com o briefing. Também haverá aula de navegação a partir das 20h30, para quem desejar tirar dúvidas ou aprender a navegar para correr pela primeira vez.

No domingo, a concentração inicia às 9 horas, no Centro de Eventos de Pato Branco. A largada do primeiro carro acontecerá às 10h30. A premiação está prevista para 15h30, no Largo da Liberdade.

Inscrições

Quem deseja se inscrever na prova, ainda há poucas vagas. Para quem nunca correu rally e gostaria de vivenciar esta experiência, é a oportunidade. A inscrição é através do site: www.rallyclube.com.br.

Confira a programação completa do final de semana:

Rally de Velocidade:

Sexta-feira (20/09):

14h00 – Abertura do Parque de Apoio – Centro de Eventos de Pato Branco.

Sábado (21/09):

08h00 – Abertura da Secretaria de Prova;

08h30 – Início do Reconhecimento das Especiais;

09h00 – Vistoria técnica dos carros;

12h00 – Fim do Reconhecimento das Especiais;

12h30 – Briefing;

13h00 – Saída do primeiro carro do Parque de Apoio;

13h28 – SS Quebra Freio 1;

13h56 – SS Passo da Ilha 1;

15h59 – SS Quebra Freio 2;

16h27 – SS Passo da Ilha 2;

16h50 – Chegada do primeiro carro – Largo da liberdade;

18h00 – Premiação.

Rally de Regularidade:

Sábado (21/09):

20h00 – Briefing – Largo da Liberdade;

20h30 – Aula de navegação.

Domingo (22/09):

09h00 – Concentração para largada – Centro de Eventos;

10h30 – Largada do primeiro carro;

14h30 – Chegada do primeiro carro – Largo da Liberdade;

15h30 – Premiação.

(Texto e fotos: Paula Schamne/Divulgação).