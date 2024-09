Árvore cai sobre carros e homem morre na Grande Curitiba

A forte chuva da tarde desta sexta-feira (20) provocou a queda de uma árvore em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a árvore caiu sobre dois veículos na região do bairro São Domingos. Um homem de aproximadamente 40 anos ficou gravemente ferido na cabeça e morreu no local.

Outras duas pessoas ficaram feridas com a queda da árvore. Um homem de 55 anos sofreu ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital. Uma mulher, de 58 anos, teve ferimentos leves e foi levada ao Pronto Socorro de São José dos Pinhais.

Queda de muro em construção no Boqueirão. Foto: Corpo de Bombeiros.

Muro cai sobre casas em Curitiba

O mau tempo nesta tarde de terça-feira provocou também a queda de um muro na Rua Brasil Para Cristo, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O muro fazia parte de uma construção. Com a queda, três residências foram atingidas.

Uma pessoa ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e retirada de fora dos escombros lúcida, com suspeita de fratura em membro superior. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro de São José dos Pinhais, na região metropolitana.

