Beyoncé em Curitiba? Cantora fará shows no Brasil em 2024, diz jornalista

Show da Beyoncé em Curitiba? O sonho dos fãs curitibanos pode estar mais perto de se tornar realidade! Isso porque, a diva pop Beyoncé deve passar pelo Brasil com a turnê Renaissance World Tour em 2024. As informações são do jornalista José Norberto Flesch, da Orbi, que fez o anúncio na sexta-feira, 28. As cidades das possíveis apresentações não foram citadas.

Segundo o jornalista, os shows devem ocorrer entre março e abril de 2024. O novo álbum da rainha foi lançado em julho de 2022 e o primeiro show da turnê aconteceu em 10 de maio, na Suécia. Até agora as datas só foram divulgadas na Europa, EUA e Canadá. O Brasil e a América Latina ainda estão de fora oficialmente.

Com o novo trabalho, a Queen B alcançou o recorde de 32 gramofones, se tornando a maior vencedora da história, além disso, venceu quatro das nove indicações no Grammy de 2023.

