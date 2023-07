Depois do furor todo que a estreia do filme da Barbie tem gerado nesta última semana, já tem quem está aproveitando toda a onda rosa para fazer um dinheirinho extra. Um balde de pipoca temático do filme já virou anúncio no site Enjoei. O item rosa, feito especialmente para a estreia do filme pelo Cine Araújo, de São Paulo, é vendido por R$ 176.

LEIA TAMBÉM:

>> Onde ver Barbie em Curitiba: Confira horários, cinemas e preços

>> Curitiba recebe Festival “I love bacon”, que vai servir 2 toneladas da iguaria

Em Curitiba, a estreia do filme nesta última quinta-feira (20) lotou sessões. Uma opção de combos da Barbie são oferecidos na capital: de pipoca rosa, hambúrguer e até pizza.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?