Onde ver Barbie em Curitiba: Confira horários, cinemas e preços

Barbie estreou nesta quinta-feira (20) e em Curitiba não falta cinema para assistir ao filme. Aguardado por muitos, o longa norte-americano retrata a história de uma das bonecas mais famosas do mundo.

Na sinopse, Barbie descobre o mundo real após ser expulsa de ‘Barbieland’. Com a companhia de Ken, ela inicia uma jornada para conhecer mais sobre o mundo e também sobre si mesma.

Em Curitiba, o filme está disponível nos seguintes cinemas: Cine Passeio, Cinemark Barigui, Cinemark Mueller, Cinépolis Batel, Cinépolis Jockey Plaza, Cinesystem Cidade, Cinesystem Ventura, UCI Estação e UCI Palladium.

Barbie em Curitiba: horários e preços

Os horários das sessões e os preços variam conforme cada cinema.

Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 | Centro): nesta quinta o local tem apenas uma sessão, às 19h40. No entanto, já está lotada. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).

Cinemark Barigui (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 | Mossungue): Legendado – 19h20, 22h e 23h35 | Dublado – 17h30, 18h20, 20h10, 21h e 22h50. Ingressos: de R$ 20 a R$ 40.

Cinemark Mueller (Av. Candido de Abreu, 127 | Centro): Legendado – 18h20, 19h, 21h, 21h40 e 23h40 | Dublado – 17h30, 20h10 e 22h50. Ingressos: de R$ 19 a R$ 38.

Cinépolis Batel (Av. do Batel, 1868 | Batel): Legendado – 17h, 17h45, 18h, 19h, 19h40, 20h30, 20h45, 21h45, 22h25, 23h e 23h20 | Dublado – 23h. Ingressos: de R$ 37,50 a R$ 75.

Cinépolis Jockey Plaza (Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633 | Tarumã): Legendado – 20h15 e 22h50 | Dublado – 17h30, 17h40, 18h30, 19h, 20h, 20h30, 21h15, 21h45 e 22h45. Ingressos: de R$ 18,50 a R$ 37.

Cinesystem Cidade (Av. Marechal Floriano Peixoto, 4984 | Vila Hauer): Dublado – 18h, 19h, 19h30, 20h30, 20h45 e 21h20. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Cinesystem Ventura (R. Itacolomi, 292 | Portão): Dublado – 18h, 19h, 19h30, 20h30, 20h45 e 21h20. Ingressos: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia).

UCI Estação (R. Sete de Setembro, 2775 | Centro): Legendado – 17h15, 18h50, 20h, 21h35 e 22h05 | Dublado – 17h, 18h30, 19h10, 19h40, 20h55 e 21h15. Ingressos: de R$ 10 a R$ 22.

UCI Palladium (Av. Presidente Kennedy, 4121 | Portão): Legendado – 19h20, 20h e 21h15 | Dublado – 17h35, 18h20, 20h45, 21h45 e 22h25. Ingressos: de R$ 17 a R$ 36.

Na próxima semana, o filme continua fazendo parte da programação dos cinemas de Curitiba.

Ficha técnica do filme Barbie

Duração: 112 minutos

Sinopse: No mundo mágico das Barbies, “Barbieland”, uma das bonecas começa a perceber que não se encaixa como as outras. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no “mundo real”, onde descobre que a beleza está no interior de cada um.

Direção: Greta Gerwig

Distribuição: Waner Bros

Nacionalidade: Estados Unidos

