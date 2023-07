Filme da Barbie em Curitiba: até capivara vai vestir cor-de-rosa

Você piscou e os ingressos da pré-venda do filme Barbie no Cine Passeio esgotaram em menos de 24 horas. Mas, calma que ainda tem muita tinta rosa para tingir o mundo e no próximo dia 27 de julho novos lotes de ingressos estarão disponíveis na plataforma Ingresso.com para o público ver o filme no cinema de rua da Prefeitura de Curitiba.

Quem conseguiu fazer a compra antecipada e garantiu ingresso para estreia nesta quinta-feira (20) será recepcionado no Cine Passeio pela Capivara Barbie. Quem não conseguiu também pode participar e garantir uma foto com a “capibarbie”.

Um influencer digital (@kapivaracomk) vai usar uma fantasia do personagem símbolo da capital paranaense, vestido com peças cor de rosa, e recepcionará o público assim que o Cine Passeio abrir as portas, às 10h. A primeira sessão de Barbie será exibida em versão dublada, para o público infantil, na matinê das 10h30.

Para alegria dos adultos, a Capivara Barbie voltará no começo da noite, antes da sessão das 19h40, e também no sábado (22). A ação é uma promoção especial do Cine Passeio em parceria com o perfil @kapivaracomk.

O fantástico mundo de plástico

Protagonizado por Margot Robbie, o filme da icônica boneca tem direção de Greta Gerwig, conhecida por seus trabalhos em Ladybird (2017) e Adoráveis Mulheres (2019).

O longa arrancou diversos elogios dos críticos que descreveram o filme como muito inteligente e engraçado. O roteiro tem participação de Gerwig e Noah Baumbach (História de um Casamento) e acompanha a Barbie vivida por Margot Robbie em busca da verdade após uma crise existencial.

Além de Margot, o elenco conta com Ryan Gosling, Emma Mackey, Simu Liu, Michael Cera, Kate McKinnon, John Cena, Will Ferrell.

Oppenheimer

Outra grande produção que também estreia na quinta-feira e que não poderia faltar no Cine Passeio é a do filme Oppenheimer, o mais novo trabalho do cineasta Christopher Nolan.

O longa marca a sexta parceria entre o diretor e o ator Cillian Murphy, que interpreta o protagonista. O filme acompanha a história do físico J. Robert Oppenheimer, responsável pela criação das bombas atômicas que destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em meados de 1940.

Oppenheimer tem como base o livro vencedor do Prêmio Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer), de Kai Bird e Martin J. Sherwin (1927-2021).

Serviço: estreias no Cine Passeio

Ação com a capivara Barbie nesta quinta-feira (20), às 10h e às 19h



Barbie

Horário

De 20 a 23/7: matinês às 10h30 (dublado) – esgotado

De 20 a 26/7: às 19h40 (legendado) – esgotado

De 27/7 a 2/8: às 19h50 (legendado). Novos lotes de ingressos a partir de 27/7 no Ingresso.com



Filme: Oppenhaimer

De 20 a 26/7: às 18h45

Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Ingressos: www.ingresso.com

