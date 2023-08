A atriz curitibana Adriana Birolli está em turnê nacional com a comédia “Não!” e se apresenta nos dias 11, 12 e 13 de agosto no Guairinha. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50 (meia-entrada).

Dizer não a alguém ou a algo pode despertar tantos questionamentos e temores que é uma espécie de tabu para muita gente – e é justamente o tema da comédia monólogo “Não!”.

A personagem principal, prestes a completar 36 anos, não quer ir à comemoração do seu aniversário. Mesmo quase pronta para sair, passa a refletir sobre a possibilidade de não comparecer.

“Nós temos dificuldade de dizer “não” para os outros, mas vivemos dizendo para nós mesmos. O “não” sempre vem acompanhado de um “sim”. Toda vez que você diz “não” aos outros, você está dizendo “sim” para si mesmo, suas vontades, seus limites, sua saúde mental – e vice-versa”, afirma a atriz.

Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama reflete com muito humor sobre a jornada de uma mulher que vive em uma busca da liberdade de dizer não.

“Não!”

Quando: 11 de agosto, às 21h; 12 de agosto, às 20h; 13 de agosto, às 19h

Onde: Teatro Guairinha

R. XV de Novembro, 971, Centro

Ingressos: a partir de R$ 50 (meia-entrada).

