View this post on Instagram

Nasci escutando Chico Buarque @chicobuarque !! Era todo sábado e domingo! Acordava e já rolava! Graças aos meus pais, @anaguedes47_ e @joseguedes2411 , que colocaram ele na minha vida!! Deitava no chão ao lado do aparelho de som e ficava lá horas, decorando as letras! E minha mãe, professora de português, me explicava cada verso! Admiro tudo. Sua obra, sua vida, seu eu-lírico feminino, sua sensibilidade! Dia 06/10, aniversário do meu Chico, recebi esta mensagem, agora, graças ao meu irmão de coração, @adhammarin ! Um lacre! Uma disposição dos preciosos segundos da vida dele para nós! Ia dizer que não tinha palavras, mas já falei um monte! Ai Chico’s, vocês enchem meu coração de alegria, junto do Francisco (Papa), do Assis, do Xavier… Amo infinitamente! Obrigada! #superchico #chicobuarque #superchicos #superemoçao