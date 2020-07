Famoso nas redes sociais, o pequeno Francisco Guedes Bombini, de 3 anos, é mais um dos brasileiros a superar a Covid- 19. “Super Chico”, como é conhecido pela história de luta pela vida, recebeu alta, nesta quarta-feira (22), depois de 13 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Bauru, no interior de São Paulo. O menino, que tem síndrome de Down e mais de 124 mil seguidores no Instagram foi transferido para um quarto, onde continua recebendo cuidados médicos.

Um vídeo postado pela mãe, Daniela Guedes Bombini, mostra a saída de Chico do internamento sob aplausos de funcionários do hospital. A saga da família foi descrita por ela no Facebook. “Foi na sexta-feira, dia 10/07, bem tarde, que nos deram a notícia que Chico testou positivo para a Covid-19. Imediatamente, tivemos que sair do setor de pediatria do hospital, para sermos transferidos para o setor de Covid. Jamais imaginei adentrar neste lugar, mas lá estávamos nós, eu e Francisco, para encarar tudo aquilo, sem saber o que os dias seguintes nos reservavam”, postou Daniela na terça-feira (21).

No dia seguinte (22), a advogada voltou à rede social para avisar: “Chico venceu a Covid”. Na nova publicação ela contou: “Hoje, está fazendo 14 dias de quando se iniciaram os sintomas, que, em Chico, foram dores abdominais e no corpo. E não é que acabamos de receber a feliz notícia de que ele não transmite mais (o coronavírus) pelo tempo discorrido! ”. E Daniela comemorou: “Estamos muito felizes! E ele parece que entende e já até voltou a ser um leão aqui, está soltando seus gritinhos, porque sente, certamente, tudo o que está acontecendo!”.

Xô covid! #superchico #omeninomaisfortedomundo #omeninomaisfelizdaterra #ésobreamorquefalamosBeto Bombini Posted by Daniela Guedes Bombini on Wednesday, July 22, 2020

Trajetória

hico nasceu prematuro e já teve que passar por sete cirurgias. Ainda, segundo a mãe, os desafios com ele nunca foram poucos. “Já sabíamos que Chico nasceria com disfunção renal grave, mas, no nascimento, vieram outras várias surpresas: cardiopatia, hipotireoidismo e uma displasia pulmonar herdada pelos 3 meses de entubação, além da síndrome de Down. Após nascer, morou no hospital por longos seis meses, vivendo hoje em sistema ‘home care’, com enfermagem 24 horas, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pediatra, que o atendem em internação domiciliar pelos cuidados de que ainda necessita”, descreve.

“Chico veio mesmo para nos ensinar e o que eu tenho pra dizer, por fim, é que tenho muito orgulho do meu super herói, meu filho tão amado Francisco! Bora, Chico, sair daqui do setor de Covid, torcendo para que os que ficam se recuperem e que tudo fique bem!”, celebra Daniela.

Foto: Reprodução.