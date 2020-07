Meses sem sair de casa, horas e mais horas por dia na frente do computador, do tablet, da televisão e, principalmente, do celular. O isolamento social é a forma mais segura para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, mas os olhos das pessoas precisam de mais atenção e cuidado neste período. Oftalmologistas já estudavam antes da pandemia, o aumento de 90% de casos de pacientes que acabam sofrendo algum tipo de prejuízo ocular com a frequente utilização de aparelhos eletrônicos. A Síndrome da Visão Computacional (SVC), caracterizada pela fadiga ocular não escolhe perfil e atinge adultos e crianças.

O uso contínuo de equipamentos virou necessidade nos tempos atuais. Conversas, reuniões, trabalho, aulas e até ligações por vídeo utilizam a visão. O descanso, algo necessário, realmente só ocorre quando a pessoa está dormindo, pois nas primeiras horas acordado, a tecnologia já entra com tudo na mente dos humanos. Agora então com o home office, que em muitas empresas veio para ficar, não tem como escapar, mas o cansaço ocular pode ser evitado (ver lista abaixo).

Luiz Geraldo Simões de Assis, oftalmologista e diretor do Instituto de Oftalmologia de Curitiba, reforça que este tipo de dano está ocorrendo com mais frequência e a culpa é das próprias pessoas que não estão descansando corretamente. “Com a pandemia, estão diminuindo o intervalo de descanso com a visão e isto ocasiona uma exaustão, uma fadiga. Isto acontece porque se mantêm o foco numa distância fixa e prejudica. A necessidade de descanso é essencial tanto para aqueles que já possuem alguma perda de visão como para outros que sequer utilizam óculos”, explicou o diretor

Cansaço ocular e miopia

Os sinais clássicos da fadiga são os olhos ressecados. Segundo o diretor do Instituto de Oftalmologia de Curitiba, as pessoas piscam pouco na frente das telas e isto acaba ferindo os olhos. “A prevenção é piscar frequentemente e usar colírios lubrificantes que também ajuda. Os principais sintomas são ardência, irritação, visão embaçada e até dor de cabeça”, alerta o oftalmologista.

Outro grande problema e bem mais comum é a miopia, que pode ser agravada ou até mesmo aparecer nas pessoas. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) informam que 1 bilhão de pessoas no mundo são míopes. No Brasil, até o fim deste ano, o índice deve aumentar de 27 para 50, 7%. Com as pessoas mais em casa e pouca exposição solar, esta deficiência fica mais clara.

“Crianças brincando dentro de casa favorece o aparecimento da miopia, pois os olhos não tomam sol, pois a radiação ultravioleta é positiva no fortalecimento dos olhos. Além disto, a iluminação precisa ser adequada e não forçar os olhos que resulta em miopia. Não se pode ter a iluminação da tela com um quarto fechado”, afirmou Luiz Geraldo Simões de Assis.

Dicas para evitar o desgaste ocular

1 – Intervalos a cada 20 minutos do computador para fixar o olhar por 20 segundos para o horizonte distante (um outro ambiente)

2 – Piscar mais de 15 vezes por minuto

3 – Iluminação adequada (ambiente aberto e arejado)

4 – A tela do computador deve estar a quatro dedos da altura dos olhos e modular o contraste

5 – Distância do monitor de 40 a 75 centímetros dos olhos

6 – Uso de lubrificantes oculares

7 – Em caso de desconforto, irritação e dor de cabeça, procure um oftalmologista.