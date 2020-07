O mês de julho para Curitiba tem todos os anos um significado especial: o aniversário da visita do papa João Paulo II. Foi em 1980 quando o papa polonês visitou a capital paranaense e mais outras 12 cidades do Brasil pela primeira vez. E esse ano, a data se torna mais especial, pois fazem 40 anos que a cidade recebeu a visita do pontífice.

Entre os dias 5 e 6 de julho, João Paulo II passeou por Curitiba. No dia 5, foi até o Estádio Couto Pereira, onde falou para mais de 60 mil pessoas. Houve também apresentações artísticas, com danças polonesas.

Já no dia seguinte, o papa realizou a Santa Missa no Centro Cívico, para um público estimado de quase um milhão de pessoas. A passagem dele deixou lembranças e marcas na cidade. Um bosque, na região do Centro Cívico, recebeu o nome do papa – local que ainda guarda fotos e objetos da época em que João Paulo II passou por aqui. Confira a galeria de fotos da época: