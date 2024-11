Após benção de Bruno Mars, bar de Curitiba inaugura nesta quinta

Inaugura nesta quinta-feira (7), em Curitiba, um novo destino gastronômico especializado em carnes e o melhor da botecagem. O Boi-Tatá Costela e Birita está localizado na Avenida Vicente Machado, 642, e causou furor na cidade dias antes de confirmar sua inauguração oficial após receber a visita do astro Bruno Mars, que fez dois shows na capital paranaense na semana passada.

Assim como visitou restaurantes e bares em São Paulo e Rio de Janeiro, o artista esteve no Boi-Tatá para uma inauguração extra-oficial e as imagens rapidamente viralizaram. Ele se refestelou com os pratos oferecidos pela casa e cantou e dançou com os funcionários do local.

Festival de Churrasco de famoso whisky confirmado para Curitiba

O estabelecimento, que combina a tradição da gastronomia com um ambiente único, oferece costelas suculentas preparadas no renomado forno Josper e drinks criativos, em um espaço que segundo seus promotores exalta a rusticidade e a história do edifício.

Gastronomia e bebidas de qualidade

O Boi-Tatá se especializa na preparação de costelas assadas no forno Josper, importado da Europa, que garante carnes suculentas e macias, com um sabor inconfundível.

O menu também oferece uma variedade de porções que combinam perfeitamente com os pratos principais, proporcionando uma refeição completa, como a barriga de porco pururuca, uma panceta crocante que chega à mesa com purês de banana da terra e limão, criando um contraste de sabores inusitado e delicioso.

Outro destaque é a Provoletatá, uma versão especial de provolone, que promete agradar a todos os gostos. Para os que desejam algo mais leve e saboroso, as croquetas de costela bovina servidas com molho de pimentão e catupiry são uma opção irresistível que prometem surpreender o paladar do público.

Além das opções de carnes, porções e acompanhamentos, o bar conta com uma carta de drinks criativos, feitos para harmonizar com as refeições e intensificar a experiência sensorial do local. A carta de coquetéis autorais é uma verdadeira experiência à parte, com criações exclusivas de bartenders renomados.

O “A Pill for Sadness”, criado por Julio Perbichi, é uma mistura de gin, vodka, maçã verde, limão e espuma de gengibre, oferecendo uma combinação refrescante com um toque de especiarias. O “Mellon Ball”, também de Perbichi, é uma opção mais frutada, feita com gin, melão em compota, calda de melão e água com gás, perfeita para um momento de descontração. Já o “Piscine”, de Rafael Oliveira, é um drink leve e sofisticado, que combina brut, morango e manjericão, ideal para brindar em boa companhia.

Além disso, o chopp gelado, servido sempre na temperatura ideal, é outra estrela da casa, perfeito para acompanhar o clima descontraído e amigável.

O projeto arquitetônico do Boi-Tatá foi desenvolvido para valorizar e revelar a estrutura original do edifício, mantendo o caráter bruto e autêntico do espaço. Para isso, revestimentos que cobriam as vigas e pilares foram removidos, deixando-os à mostra em concreto aparente.

Boi-Tatá fica na Avenida Vicente Machado. Foto: Thaynara Mesquita / Divulgação

Rústico e elegante

O espaço foi preparado para exaltar as características do edifício, aliado ao uso de materiais como tijolos à vista, chapas metálicas e serralherias. Isso criou um ambiente com forte inspiração no estilo industrial, respeitando o passado da construção e, ao mesmo tempo, trazendo um toque contemporâneo na utilização de elementos rústicos e expostos.

A iluminação foi projetada para criar uma atmosfera acolhedora e intimista. Fitas de LED, posicionadas de forma estratégica, oferecem uma luz suave e indireta, enfatizando o ambiente sem sobrecarregá-lo. As cores e detalhes, como tábuas de madeira e facas expostas, fazem referência direta ao cardápio e complementam a estética rústica, reforçando a ideia de um espaço que prima pela autenticidade e pelo acolhimento.

O palco como centro da experiência

No centro do espaço, o palco se destaca, sendo o coração do bar. Com uma programação musical diversificada, o palco foi planejado para que os olhares se direcionem naturalmente para ele, criando uma experiência imersiva. A ambientação ao redor do tablado é projetada para dar destaque à música e à interação do público, enquanto elementos de decoração, como uma obra de arte inspirada em Picasso, acrescentam uma camada de criatividade e personalidade ao local.

O design do Boi-Tatá foi pensado para proporcionar um ambiente único, onde cada detalhe remete ao estilo rústico e industrial, mas com um toque de sofisticação e acolhimento. O balcão do bar, remodelado com concreto e vergalhões, é uma verdadeira obra de arte, trazendo o conceito de demolição e sobreposição de camadas de forma criativa e inovadora.

O lugar perfeito para quem busca não apenas uma refeição, mas uma vivência memorável. Venha descobrir o novo hotspot de Curitiba e se envolva pelos sabores e pelo clima acolhedor que o Boi-Tatá pode oferecer.

Foto: Thaynara Mesquita / Divulgação

A inauguração do Boi-Tatá Costela e Birita será nesta quinta-feira (7). O espaço fica na Avenida Vicente Machado, 642, Curitiba.