Bar flutuante de cervejaria é atração no lado da Pedreira Paulo Leminski

A Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, mais precisamente no lago que compõe um dos mais famosos espaços para shows no Brasil, tem uma novidade. A partir do dia 8 ao dia 24 de novembro um bar flutuante da cerveja Heineken vai funcionar no local. Os ingressos serão limitados e gratuitos, e poderão ser resgatados a partir das 17h desta terça-feira (05).

O bar vai funcionar quinta (14 e 21), sexta (08, 15 e 22), sábado (9, 16 e 23) e domingo (10, 17 e 24). Os ingressos poderão ser resgatados nas terças-feiras, sempre a partir das 17h. O espaço comporta até 400 pessoas e cada cliente pode resgatar até dois ingressos.

A organização prepara um line-up com várias atrações para divertir os visitantes. Além das atrações musicais, o evento vai contar com um cardápio de comidas harmonizadas com chope Heineken. Para beber e brindar, o mixologista Alexandre D’Agostino criou opções de drinks exclusivos que levam um toque de Heineken na composição.

O Heineken Floating Bar será na Pedreira Paulo Leminski, Rua João Gava, 970 – Pilarzinho – Portão 02.