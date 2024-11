Mais de 12 mil ingressos para o Tardezinha em Curitiba se esgotam em seis horas

A pré-venda para o show da Tardezinha em Curitiba, iniciada nesta segunda-feira (04), só reforçou uma coisa: esta é, sem dúvidas, a maior roda de pagode do mundo. Comandado por Thiaguinho, o projeto, que celebrará 10 anos em 2025, retorna à capital paranaense no dia 26 de abril, no Estádio Durival Britto e Silva. Em apenas seis horas, mais de 12 mil ingressos foram vendidos, representando mais de 50% da capacidade do evento, que comporta até 25 mil pessoas. A produção fica por conta da CWB Brasil, responsável por todas as edições da Tardezinha no Paraná desde 2015.

Atualmente, a pré-venda é exclusiva para clientes Pessoa Física Bradesco, com cartões de crédito Bradesco, Bradescard, next e Digio, e parcelamento em até 3x sem juros. A compra está disponível pela Bilheteria Digital.

Esta edição comemorativa da Tardezinha promete marcar a década do projeto com shows no Brasil e no exterior, incluindo Angola, Austrália, Estados Unidos e Portugal, além de ser a primeira vez que o evento acontece na África e Oceania. Serão 26 cidades, entre nacionais e internacionais, celebrando a maior roda de pagode do Brasil.

A pré-venda encerra nesta quinta-feira, 07 de novembro, ao meio-dia, ou enquanto durarem os ingressos. As vendas para o público geral começam na segunda-feira (11), também ao meio-dia, pelo site da Bilheteria Digital. Vale lembrar que em 2023, quando aconteceu a última edição, todos os ingressos se esgotaram em 24 horas.

CWB Brasil

A CWB Brasil celebrou 20 anos de história, firmando-se como referência em eventos de alta qualidade e pioneira na aposta em labels que hoje são verdadeiros ícones. Ao longo dessas duas décadas, a produtora trouxe ao público experiências exclusivas e memoráveis, como o Buteco de Gusttavo Lima, ÚNICO de Jorge & Mateus, Ensaios da Anitta e o Tardezinha de Thiaguinho, no qual acreditou desde o início. Além disso, abraçou nacionalmente o RAIZ de Lauana Prado, fortalecendo ainda mais o cenário musical. Com um legado de inovação, a CWB Brasil segue moldando o entretenimento e criando momentos inesquecíveis para os fãs.

Serviço

Tardezinha em Curitiba

Quando: 26 de abril de 2025 (sábado)

Onde: Estádio Durival Britto e Silva (Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, 500)

Vendas: Bilheteria Digital

Classificação: 18 anos

Produção e realização: CWB Brasil