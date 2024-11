Festival de Churrasco de famoso whisky confirmado para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está confirmado para o próximo dia 30 de novembro, um sábado, a primeira edição do Jack Daniel’s BBQ Curitiba. O evento promovido pela famosa marca de whisky será open food e open bar, com muito churrasco e driks preparados com a bebida destilada.

>>> Os convites já estão à venda ao preço de R$ 200 (mais taxa da ticketeira) e podem ser adquiridos neste link. Também é possível adquirir dois convites com preço promocional.

O evento é apresentado como “uma experiência única, onde a autenticidade de Jack Daniel’s encontra a tradição do melhor American BBQ”. O evento será na Mansão Jardino, localizada na Rua Itupava, 1155, no bairro Hugo Lange, em Curitiba, das 15h às 23h. Bandas e DJs vão animar o dia dos frequentadores.

O churrasco será comandado pelo pitmaster Daniel Lee, que vai preparar cortes tradicionais como o brisket, corte de carne bovina temperada ao melhor estilo americano, defumada por horas. O evento é para maiores de 18 anos e menores não serão aceitos, mesmo acompanhado por responsáveis.