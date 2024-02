Anão x Cadeirante: Combate PCD é atração no Curitiba Comedy Club

O que pode acontecer se você reunir num mesmo palco um anão, um cadeirante e um deficiente visual? Muita risada. Pelo menos é o que garantem Claudinho Castro, Fagner Zadra e Cego Breno, humoristas de Curitiba que promovem nesta quinta-feira (29) o Combate PCD no palco do Curitiba Comedy Club.

A apresentação começa às 21h e os ingressos estão à venda. O show de humor vai trazer histórias engraçadas e peculiares do dia a dia do do anão Claudinho Castro, do tetraplégico Fagner Zadra, do deficiente visual Cego Breno. Os dois primeiros são figuras bem conhecidas do público curitibano, pois integram o grupo Tesão Piá.

“Esse show é feito para a gente rir e esquecer que temos dificuldades, porque se fosse para lamentar seria uma opera de 3 horas”, disse Claudinho Castro..

Os ingressos custam a partir de R$ 39,20 de maneira antecipada pelo site Sympla. Clique para comprar. O Curitiba COmedy Club fica no Restaurante Dom Antônio, Avenida Manoel Ribas, 6121, em São Felicidade. O estacionamento é gratuito.

É proibida a entrada de menores de 18 anos desacompanhados e de 16 anos mesmo com a presenta dos responsáveis.

